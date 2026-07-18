Santiago Giménez sigue 'protegiendo' a Piero Hincapié

Enrique Gómez

Lo que le dijo Piero Hincapié a Santiago Giménez es clasificado para adultos y un secreto del futbol.

El delantero mexicano aseguró que en este deporte hay códigos y revelar lo que le dijo el defensa ecuatoriano en el partido por los octavos de final de la Copa del Mundo (cuando se tapó la boca y por lo tanto fue expulsado) sería atentar contra la honorabilidad que debe existir dentro de la cancha.

“En las calles de México todo el mundo me pregunta lo mismo. No sé si tengas edad para saber lo que me dijo. La realidad es que entre futbolistas tenemos códigos, lo que pasa en la cancha queda en la cancha. Sé que si lo digo aquí rompería un código, entonces no puedo decirlo”, respondió el delantero, en un evento comercial, a la pregunta de un niño que le cuestionó sobre las palabras de Hincapié.

México aplicó la regla Prestianni y expulsó a Piero Hincapié El defensa de Ecuador se tapó la boca para insultar a Santi Giménez y el jugador denunció

Ese altercado en tiempo de compensación fue lo más relevante que se le vio a ‘Santi’ en la primera Copa del Mundo de su carrera, donde no fue titular en ningún partido y se terminó yendo en blanco.

El ariete, quien se lesionó en los últimos minutos del partido por los cuartos de final contra Inglaterra (derrota 3-2), está disfrutando de unos días libres antes de reportar con el Milan, equipo que sigue dueño de su carta, pero con el cual el panorama no es claro, pues lleva más de un año sin anotar en Serie A y por si fuera poco, el club recién concretó el fichaje estelar de Gonçalo Ramos, quien también es delantero.

Giménez tuvo la peor temporada de su carrera como jugador profesional, pero espera tener su revancha con el equipo italiano o por lo menos recalar en otro equipó protagónico del futbol europeo.