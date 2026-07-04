Gonçalo Ramos afronta el mayor reto de su carrera con Milan

Oscar Sandoval

Gonçalo Ramos es la gran apuesta del Milan para recuperar el gol de cara a la próxima temporada. El delantero portugués brilló con Benfica, pero no logró consolidarse como titular en Paris Saint-Germain. Ahora tendrá la oportunidad de explotar definitivamente en la Serie A y confirmar el potencial que lo convirtió en uno de los atacantes más prometedores de Europa.

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El conjunto 'Rossoneri' abrió la cartera y desembolsó 74 millones de euros por el atacante. Durante su etapa en Benfica disputó 106 partidos y marcó 41 goles, con la temporada 2022/23 como su mejor carta de presentación gracias a sus 27 anotaciones.

Su fichaje por PSG en 2023 parecía el salto definitivo a la élite. Sin embargo, pese a firmar 45 goles en 131 encuentros, nunca logró adueñarse de un lugar. Aun así, formó parte del equipo que conquistó dos títulos consecutivos de la Champions League, en los que aportó cinco goles en 23 partidos.

Ramos llega a Milan con la etiqueta de goleador y como el fichaje más caro en la historia del club. La directiva confía en que Rúben Amorim construya un equipo ofensivo para potenciar las virtudes del portugués quien tendrá la responsabilidad de responder desde el primer partido.