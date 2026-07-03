Gonçalo Ramos, el héroe inesperado en un momento decisivo

Gonçalo Ramos demostró frente a Croacia que no necesita arrancar como titular para cambiar el rumbo de un partido. En los escasos 28 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, el delantero fue un revulsivo absoluto para Portugal. .

Lejos de requerir tiempo para entrar en ritmo, el atacante luso se enchufó de inmediato a la exigencia del encuentro. Leyó a la perfección los espacios que dejaba una defensa balcánica ya desgastada por el trámite del compromiso

En ausencia de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos fue el héroe de Portugal

La recompensa a su intensidad llegó en el momento más dramático, cuando el fantasma del tiempo extra parecía inevitable. Corría el minuto 94, en la agonía del tiempo regular, cuando Ramos apareció con su puro instinto de cazador. Definió con frialdad absoluta para sellar la victoria y evitarle a su equipo el alargue, desatando la locura total.