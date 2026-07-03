Publicación: viernes 3 de julio de 2026

Hiram Marín

Gonçalo Ramos, el héroe inesperado en un momento decisivo

El delantero portugués marcó el gol que puso a Portugal en octavos de final

Gonçalo Ramos demostró frente a Croacia que no necesita arrancar como titular para cambiar el rumbo de un partido. En los escasos 28 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, el delantero fue un revulsivo absoluto para Portugal. .

Lejos de requerir tiempo para entrar en ritmo, el atacante luso se enchufó de inmediato a la exigencia del encuentro. Leyó a la perfección los espacios que dejaba una defensa balcánica ya desgastada por el trámite del compromiso

En ausencia de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos fue el héroe de Portugal

Gonçalo Ramos anotó el gol que le dio la victoria (2-1) a Portugal sobre Croacia.
Con un cabezazo en lo más alto al 90'+4, el jugaqdor que entró al campo al 62' completó al remontada que inició Cristiano Ronaldo.
Ramos anotó casi 15 minutos después de la salida del 'Bicho', una sustitución extremdanente cuestionada.
El nuevo jugador del Milan fue el héroe en un partido que Portugal estuvo a punto de perder en varias ocasiones, pero que terminó ganando.
Con esta anotación, el equipo luso firmó su clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentará a España.
Así celebró Ramos su gol en Toronto.
Así celebró Ramos su gol en Toronto.
Así celebró Ramos su gol en Toronto.

La recompensa a su intensidad llegó en el momento más dramático, cuando el fantasma del tiempo extra parecía inevitable. Corría el minuto 94, en la agonía del tiempo regular, cuando Ramos apareció con su puro instinto de cazador. Definió con frialdad absoluta para sellar la victoria y evitarle a su equipo el alargue, desatando la locura total.

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