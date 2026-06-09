Ronald Arújo descartado para el debut mundialista de Uruguay

EFE

El defensor Ronald Araújo dijo el martes que se está recuperando de una "pequeña lesión en el gemelo" y que si no está en condiciones de jugar el primer partido de Uruguay ante Arabia Saudita en el Mundial, probablemente estará disponible para el segundo encuentro de la fase de grupos.

El jugador del Barcelona dejó el fin de semana la concentración en Uruguay para viajar a España a tratarse con profesionales de su confianza y el martes se incorporó nuevamente al grupo que viajará en la noche hacia México, donde la selección tendrá su base durante la Copa.

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo, por eso me fui a hacer el tratamiento con la gente de mi confianza", dijo Araújo a medios uruguayos. "Pero (estoy) bien, con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche".

El jugador es una pieza clave de la zaga uruguaya que debutará e 15 de junio ante la selección saudí en Miami, jugará el 21 con Cabo Verde y terminará su presentación en la primera fase el 26 frente a la campeona europea, España.

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"Quiero ver estas semanas cómo vamos evolucionando, pero no hay prisas, si no llego al primero voy a intentar estar para el siguiente (partido)", dijo Araújo.

"Lo que sí prometo es que voy a dar todo de mí, al 100% o al 200%, para estar disponible lo antes posible porque sé que soy un jugador importante para mi selección, para mis compañeros".