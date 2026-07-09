Pierluigi Collina responde a Egipto y respalda a los árbitros del Mundial

Reuters

El responsable de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, defendió la actuación arbitral en la victoria de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial, desestimó las acusaciones de parcialidad y afirmó que los árbitros actuaron con total independencia.

En una entrevista publicada en el sitio web de la FIFA el jueves, Collina dijo que las críticas a los árbitros forman parte del futbol, pero condenó que se cuestionara la integridad de los colegiados después de que Egipto se quejara del arbitraje tras la derrota.

"El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del futbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", dijo Collina.

"Nadie puede cuestionar la integridad de los oficiales de partido de la Copa Mundial de la FIFA. (...) Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influido por alguien, ni siquiera por el presidente de la FIFA (Gianni Infantino)".