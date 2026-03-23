Paulinho y su última oportunidad para ir al Mundial

Héctor Cantú

De último minuto, el delantero del Tolca, se ha metido a la convocatoria de la Selección de Portugal que enfrentará al combinado mexicano y a los Estados Unidos en la próxima fecha FIFA.

Las bajas de Rafael Leao y Rodrigo Mora le abrieron la puerta al jugador de la Liga MX que, buscará en esta oportunidad, llenar el ojo de su seleccionador para ser considerado en la lista final de jugadores que participarán en el Mundial 2026.

Paulinho, multicampeón de goleo regresa de esta manera a un llamado con el combinado de su país luego de seis años de ausencia. La última convocatoria fue para los duelos de la Nations League ante Francia y Croacia, donde no logró superar los 20 minutos de juego.

Ahora, ya como un jugador mucho más consolidado y con los 54 goles que ha marcado en Toluca en apenas 80 partidos, se ha ganado la posibilidad de mostrarse ante México y los Estados Unidos en la que será su última posibilidad para meterse a la lista final.

Paulinho festejó su cumpleaños con el título de goleo

Por las condiciones de Pulinho y el rival, al que conoce a la perfección, no sería extraño que el delantero de los Diablos apareciera en el XI inicial de Portugal en el duelo que marcará la reapertura del Estadio Azteca.

Ningún delantero de los convocados por Portugal ha marcado más goles en el año calendario como Paulinho quien acumula 23 tantos desde que inició el apertura 2025 en julio (15 en el Apertura 2025 contando Liguilla, 6 en el Clausura 2026 y 2 más en la Concacaf Champions Cup)

A este número le secunda Joao Félix (21 goles en la temporada), Ricardo Horta (19), y Pedro Gonçalves (15).