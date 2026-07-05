No tengo nada que reprocharle a mi equipo: Javier Aguirre

El seleccionador de México, Javier Aguirre, elogió este domingo la calidad futbolística de Inglaterra y afirmó que sus pupilos dieron todo lo que tenían en el partido de octavos de final del Mundial 2026 jugado en el estadio Azteca.

"Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos", concluyó el entrenador en el que puede ser su último partido al mando del Tri, pues se ha anunciado que tendrá como relevo a su ayudante, el exdefensor Rafael Márquez.

'Aztecazo' se dice igual en inglés Inglaterra, con inferioridad numérica, apagó la fiesta en el Estadio Ciudad de México

Aguirre quiso mitigar la decepción de los mexicanos al afirmar que la Copa del Mundo es como las grandes Ligas: "No te puedes equivocar porque te condena".

Explicó que la clasificación se perdió a partir de un par de errores, pero matizó que sus jugadores merecen felicitaciones por lo que lograron.

"No les puedo reprochar nada", puntualizó.