México confirma tres partidos amistosos más rumbo al Mundial

Héctor Cantú

Javier Aguirre aún continúa en el proceso de conformar la lista final de futbolistas que representarán a México en la próxima Copa del Mundo.

El equipo mexicano ha confirmado que jugará tres partidos amistosos para los primeros dos meses del año, dos en territorio sudamericano y uno más en suelo mexicano.

Los rivales a enfrentar será Islandia en la Ciudad de Querétaro, Bolivia en La Paz y Panamá en el país canalero.

A través de un comunicado, la Selección Confirmó que la decisión obedece a las promesas hechas a Javier Aguirre, técnico del combinado mexicano, de salir de la zona de confort y tener más partidos ante la afición mexicana.

“Buscamos lo que nos pidió Javier (Aguirre), salir de la zona de confort y por eso es que vamos a Panamá y Boliva.Jugar en Querétaro es lo que prometimos de tener más partidos en suelo mexicano”, detalló Ivar Sisniega presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

De esta manera, la gira para el Tri, que no será en fecha FIFA y por lo tanto no podrá contar con futbolistas que no reciban el permisos de sus respectivos equipos, queda agendada de la siguiente manera: