Confirmado, Rafa Márquez será el técnico en el Mundial 2030

No hay ninguna otra posibilidad para la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2030 mas que Rafael Márquez, el cinco veces participante en una Copa del Mundo cuando era jugador.

El hoy auxiliar técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre fue ratificado durante la asamblea de dueños del futbol mexicano como el encargado de continuar con el proyecto que hoy encabeza el ‘Vasco’ rumbo a la Copa Mundial del próximo año.

“Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Incluso, Sisniega confirmó que el proyecto de Rafel Márquez está en proceso de encontrar a los que serán parte de su cuerpo técnico de cara al Mundial 2030 que se jugará en España, Marruecos y Portugal.

Rafael Márquez dejó su puesto en el Barcelona como entrenador del equipo filial para unirse al proyecto de seis años que estableció la Federación Mexicana. Primero como auxiliar, y luego, como entrenador en jefe del equipo mexicano.