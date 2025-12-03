Publicación: miércoles 10 de diciembre de 2025

Héctor Cantú

Confirmado, Rafa Márquez será el técnico en el Mundial 2030

El ahora auxiliar es inamovible en el presente proyecto de la Selección Mexicana

No hay ninguna otra posibilidad para la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2030 mas que Rafael Márquez, el cinco veces participante en una Copa del Mundo cuando era jugador.

El hoy auxiliar técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre fue ratificado durante la asamblea de dueños del futbol mexicano como el encargado de continuar con el proyecto que hoy encabeza el ‘Vasco’ rumbo a la Copa Mundial del próximo año.

“Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Incluso, Sisniega confirmó que el proyecto de Rafel Márquez está en proceso de encontrar a los que serán parte de su cuerpo técnico de cara al Mundial 2030 que se jugará en España, Marruecos y Portugal.

Rafael Márquez sin tapujos: los roces con Messi, su casi llegada al Real Madrid y más...

El exdefensa concedió una entrevista a Yordi Rosado en la que recordó su etapa más exitosa como futbolista.
El Monaco no me quería dejar salir porque había hecho un gran año y habíamos calificado para jugar la Champions League, pero yo tampoco quería dejar pasar la oportunidad de venir a Barcelona.
Hubo un acercamiento del Real Madrid, finalmente no se dio, pero hubo un verdadero acercamiento, pude ser parte del Real Madrid un año antes de llegar al Barcelona.
Yo sí era seguidor del Real Madrid por Hugo Sánchez, cuando yo llegué al Barcelona sabía que era un equipo grande. Me fui haciendo del club por las costumbres, el entorno, la historia, la ide de juego, lo que íbamos ganando, vas teniendo cariño por todo. Al final te enamoras del club.
Mi papá me hizo defensa. Me puso en ese puesto y yo, en todos lados donde no estaba mi papá, me ponía de delantero Era bastante bueno, por eso metía bastantes goles como defensa.
Mis compañeros me respetaban, me admiraban y yo sumaba a intentar ganar porque es lo más importante. Me volví ese líder que siempre he intentado ser en cada equipo y buscar la victoria.
Leo Messi me tocó cuando recién empieza su carrera profesional, me tocó verlo debutar cuando todavía era muy joven. Desde antes oíamos que había un chico en La Masía que iba a hacer la diferencia y que era un fenómeno.
Uno intenta también ayudarle en su crecimiento, en algún sentido educarlo porque llevas una trayectoria detrás. Yo daba muchas órdenes y en los entrenamientos de vez en cuando, porque Leo tiene una gran calidad de quitarse 3 o 4 jugadores, en ocasiones abusaba e intentábamos decirle aquí sí, aquí no. Intenta mejor pasar la pelota, dar asistencias, utilizar a los compañeros.
En algún momento, que yo era tan insistente en esas indicaciones y no lo veía de esa manera, sí hubo un choque entre nosotros y terminó con una discusión en un entrenamiento. Tuvo que intervenir Pep Guardiola para parar la situación.
Más allá de eso fuimos muy buenos compañeros, no somos los mejores amigos, pero fuimos compañeros y admiro la carrera que ha tenido, para mí es el más grande de la historia del futbol.
Es difícil comparar y decir: Maradona, Pele, Cristiano… yo creo que Messi es uno de los grandes, igual que ellos. También Ronaldinho que en mi época fue uuufff. Leo es un fenómeno.
Con algunos excompañeros tengo relación, más con los de México, que con los de aquí. Con Xavi, ahora que está en el primer equipo, hablamos más, con Puyol también tengo buena relación, fue una de mis mejores parejas.
La palabra para definir a Pep Guardiola es: muy perfeccionista. Tiene mucho conocimiento futbolístico y él te adelantaba, va a pasar esto, nosotros tenemos que hacer esto y esto y ya con eso vamos a ser superiores y tal cual pasaba.
Trabajaba muy bien, analizaba al rival, sabía cuáles eran sus debilidades y fortalezas y trabajaba con base en eso. Con la calidad que tenía el equipo, obviamente era muy fácil acomodar, pero exigía muchísimo, hasta que no salía algo bien seguía trabajándolo.
Es muy culto y eso ayuda mucho a mantener la exigencia en el grupo. A veces en la gestión de todo el grupo no tenía esa sensibilidad y a veces se enfocaba solo en los que jugaban, y los que no, como que los tenía apartados.
Al final de mi carrera aquí en Barcelona quizá no me sentí como al principio. Sentía que era importante para el equipo y después poco a poco, tras una lesión, como que me fue haciendo hacia un lado y ya no me sentía tan importante.
Como entrenador le aprendí a Pep esa exigencia de darle siempre vueltas, a cómo mejorar en ciertas partes del juego. Hasta el momento he tenido buenos resultados, me gusta, me apasiona y quiero más.

Rafael Márquez dejó su puesto en el Barcelona como entrenador del equipo filial para unirse al proyecto de seis años que estableció la Federación Mexicana. Primero como auxiliar, y luego, como entrenador en jefe del equipo mexicano.

