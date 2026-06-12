Marruecos, obligado a demostrar que lo de Catar 2022 no fue casualidad

Karla Villegas Gama

Marruecos llega a la Copa del Mundo con una misión clara: demostrar que su histórica actuación en Catar 2022 no fue un accidente. Hace cuatro años, los 'Leones del Atlas' se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar unas semifinales mundialistas tras eliminar a España y Portugal en el camino.

Ahora, la pregunta es inevitable: ¿pueden repetir la hazaña?

Cambio generacional Copyright: Reuters

La Selección Marroquí presenta una cara muy distinta a la que sorprendió al planeta en Catar. De los 26 convocados para el Mundial 2026, 18 no formaron parte de aquella histórica plantilla, lo que representa el 69.2% del grupo.

Sin embargo, la renovación no ha significado una pérdida de calidad. Diez de esos futbolistas militan en clubes de las cinco grandes ligas europeas. Entre ellos destacan Brahim Díaz, figura del Real Madrid; Neil El Aynaoui, de la Roma; Chemsdine Talbi, del Sunderland, y Chadi Riad, defensor del Crystal Palace.

Los ocho sobrevivientes de Catar 2022 son Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.

Un equipo probado Copyright: Reuters

Aunque muchos debutarán en una Copa del Mundo, la mayoría ya sabe lo que es competir bajo presión.

Dieciocho jugadores de la convocatoria participaron en la Copa Africana de Naciones 2025, torneo en el que Marruecos levantó el título y confirmó que el relevo generacional está listo para asumir el protagonismo.

Además, ocho de los mundialistas debutantes formaron parte de aquella conquista continental. El único que no sumó minutos fue Youssef Belammari.

La incógnita Copyright: Reuters

La gran interrogante está en el banquillo. Mohamed Ouahbi asumió el cargo en marzo de 2026 tras dirigir a la selección Sub-20. Su experiencia con la absoluta todavía es limitada, aunque sus primeros resultados son alentadores.

Bajo su mando, Marruecos acumula cinco partidos amistosos, con saldo de tres victorias frente a Paraguay, Burundi y Madagascar, además de empates contra Ecuador y Noruega.

La hora de la verdad Copyright: Reuters

El verdadero examen comenzará el 13 de junio, cuando los 'Leones del Atlas' debuten en el Grupo C del Mundial ante Brasil; después enfrentarán a Escocia y Haití.

Marruecos ya hizo historia en 2022. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que pertenece de forma permanente a la élite del futbol mundial.