¡Máquina completa! Países Bajos revela su lista para el Mundial 2026

Enrique Gómez

Una de las selecciones más queridas y coloridas del planeta acaba de presentar su lista para el Mundial.

Países Bajos, también conocido como Holanda, reveló quiénes serán los 26 jugadores que representarán a este país (pequeño en cuanto a territorio, pero enorme en legado futbolístico) para el torneo que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México a partir de este 11 de junio.

El entrenador Ronald Koeman reveló una convocatoria muy diferente (con hasta 13 nombres diferentes) a la que se presentó para la Eurocopa 2024. En la nómina destaca el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong, así como Donyell Malen, delantero revelación en la Serie A de Italia con la Roma.

Otras relevancias las protagonizan Marten de Roon, quien regresa al equipo tras más de dos años de ausencia, así como los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer; también llamó la atención el llamado a Memphis Depay, quien desde el 2024 juega en el Corinthians de la liga brasileña.

¿Ausencias señaladas por la prensa? Siempre la hay y en el caso de Países Bajos brillan son Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, quien aún podrá colarse si Jurrien Timber no se recupera.

Aquí la lista completa de ‘La Naranja Mecánica’ para el Mundial 2026:

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ING)

Defensas: Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Mats Wieffer (Brighton/ING), Virgil Van Dijk (Liverpool/ING), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING)

Mediocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Quinten Timber (Marsella/FRA), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Marten De Roon (Atalanta/ITA), Tijani Reijnders (Manchester City/ING), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Guus Til (PSV)

Delanteros: Donyell Malen (Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham/ING), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Brian Brobbey (Sunderland/ING) y Wout Weghorst (Ajax).

Los 13 jugadores que disputaron la Eurocopa y no fueron citados dos veranos después son Justin Bijlow, Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen; Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum; Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.