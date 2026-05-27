Luka Modric anunciaría su retiro después del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Milan terminó la temporada con un batacazo monumental, estuvo 37 jornadas entre los cuatro mejores equipos de la tabla en la Serie A, sin embargo, una derrota en el último partido lo dejó fuera de la Champions League y ese resultado empujaría a Luka Modric al retiro.

Triple sub: Modrić, Füllkrug and Athekame on; Jashari, Nkunku and Tomori off.



❤️🖤 1-2 🔵 (61') — AC Milan (@acmilan) May 24, 2026

Modric fue el faro del conjunto ‘Rossonero’ a lo largo de la campaña, a pesar de su edad tomó la manija del mediocampo y fue la figura hasta que una lesión en el pómulo lo dejó fuera de actividad, el equipo resintió su baja y fue perdiendo posiciones hasta finalizar en la quinta posición.

El golpe de la eliminación sacudió al croata quien pondría punto final a su trayectoria después de disputar la Copa del Mundo con su selección, así lo aseguró Nicoló Schira a través de su cuenta de X.

Modric termina contrato con Milan el próximo 30 de junio y en el club italiano estaban dispuestos a ofrecerle un año más, pero parece que la decisión está tomada y su retiro cerca.