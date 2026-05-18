Publicación: lunes 18 de mayo de 2026

EFE

Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial

El mediocampista veterano encabeza la convocatoria croata para la Copa del Mundo.

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, reveló este lunes la lista de convocados del equipo de cara al Mundial 2026, que se celebrará este verano en México, Canadá y Estados Unidos, en la que será la quinta cita internacional de su principal estrella y capitán de la selección, Luka Modric.

El mediocampista del Milán, a sus 40 años, volverá a ser el referente del cuadro croata, que mezclará varios jugadores con experiencia con jóvenes irrupciones del panorama europeo, como el defensa Luka Vuskovic, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga esta temporada en las filas del Hamburgo, cedido por el Tottenham, o el mediapunta Martin Baturina, del Como italiano de Cesc Fábregas.

Como 'representantes' del futbol español destacan Luka Sucic, mediocampista de la Real Sociedad, su compañero Caleta Car, cedido esta temporada en el cuadro 'txuri-urdin' desde el Lyon y el delantero Ante Budimir, del Osasuna.

Croacia está encuadrada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Milan derrotó a Genoa y tiene la Serie A donde quería

Genoa 1-2 Milan
Christopher Nkuku anotó el 1-0 con un penal a los 49 minutos
Séptimo gol de Nkunku esta temporada en la Serie A
El delantero francés marcó por segundo partido consecutivo
Zachary Athekame aumentó la distancia a 10 minutos del final
Segundo gol del defensor suizo esta temporada en la Serie A
Milan venció a Genoa y se mantuvo dentro de los mejores cuatro de la tabla en la Serie A para quedar a un paso de la próxima Champions League
Johan Vásquez recortó distancias a los 85 minutos

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