Thomas Tuchel ya tiene fecha para entregar la lista de Inglaterra

EFE

El seleccionador de futbol de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, anunciará la convocatoria de Inglaterra para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el 22 de mayo, fecha límite que tienen Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Marcus Rashford para convencerle de figurar en la nómina definitiva.

Tuchel nombrará a 26 futbolistas para la cita mundialista, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, y dará explicaciones en rueda de prensa ese mismo día.

Squad announcement day: confirmed ✅



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Mientras que Bellingham y Rashford, jugadores de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, tienen sus puestos casi asegurados si no ocurre ninguna lesión, Alexander-Arnold lo tiene mucho más complicado.

El ex del Liverpool no parece estar entre las opciones de Tuchel para el lateral derecho, ya que el alemán en sus últimas convocatorias ha optado por Reece James, Tino Livramento y Ben White.

Ni siquiera el buen estado de forma de Alexander-Arnold en los últimos meses con el Real Madrid parece convencer a Tuchel, que no le seleccionó para los últimos amistosos de marzo contra Uruguay y Japón, cuando convocó a 35 futbolistas.

🤔 𝐃𝐄𝐁𝐀𝐓𝐄: Should Thomas Tuchel 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙙𝙚 Arsenal star Myles Lewis-Skelly in England's World Cup squad? 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/WkoUwOHAuI — Football Insider (@footyinsider247) May 8, 2026

Tuchel tiene otra serie de dudas para la lista, como la inclusión o no de Phil Foden, Cole Palmer, Danny Welbeck, Dominic Calvert-Lewis y John Stones, entre otros.

Antes del Mundial, Inglaterra jugará dos amistosos en Florida, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica el 10 de junio.

Su debut en el Grupo L en la Copa del Mundo tendrá lugar el 17 de junio contra Croacia y después se enfrentará a Ghana el 23 y a Panamá el 27.