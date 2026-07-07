Lionel Messi comandó otra remontada de Argentina

Karla Villegas Gama

Lionel Messi lideró la remontada de Argentina sobre Egipto con un gol y una asistencia.

El capitán falló un penal al minuto 21, que hubiera significado el empate a uno. Sin embargo se repuso en el complemento y asistió a Cristian Romero al minuto 79.

Al 83’ marcó el gol del empate con un disparo de zurda desde dentro del área. Posteriormente, Enzo Fernández hizo el 3-2.

Con este resultado, Messi llegó a 21 goles y 9 asistencias en Copas del Mundo, más que cualquier jugador.

Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final del torneo, el próximo sábado 11 de julio, en Kansas City.