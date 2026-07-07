Karla Villegas Gama
Lionel Messi comandó otra remontada de Argentina
El capitán fue el Héroe del Día de los octavos de final.
Lionel Messi lideró la remontada de Argentina sobre Egipto con un gol y una asistencia.
El capitán falló un penal al minuto 21, que hubiera significado el empate a uno. Sin embargo se repuso en el complemento y asistió a Cristian Romero al minuto 79.
Al 83’ marcó el gol del empate con un disparo de zurda desde dentro del área. Posteriormente, Enzo Fernández hizo el 3-2.
Con este resultado, Messi llegó a 21 goles y 9 asistencias en Copas del Mundo, más que cualquier jugador.
Argentina se enfrentará a Suiza en los cuartos de final del torneo, el próximo sábado 11 de julio, en Kansas City.
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