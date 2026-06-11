¡Líder del Grupo A! México se encarrera después de la primera fecha

Enrique Gómez

Después del asalto número uno, México es líder del Grupo A y dio el primer golpe hacia la siguiente ronda.

Cada fecha cuenta y tras la primera de tres jornadas, el Tri es quien encabeza el sector, por lo que ha dado un gran paso hacia el objetivo de terminar la primera fase en primer lugar, lo que le permitiría disputar la siguiente ronda en suelo mexicano y contra un rival mucho más a modo.

Así luce el Grupo A tras la presentación de todos sus integrantes:

1. México → 3 puntos (+2 goles)

2. Corea del Sur → 3 puntos (+1 gol)

3. Chequia → 0 puntos (-1 gol)

4. Sudáfrica → 0 puntos (-2 goles)

En el día inaugural de la Copa del Mundo 2026, México abrió el telón y venció 2-0 a Sudáfrica, un resultado corto, sobre todo porque el rival (muy inferior en el papel tanto en el Ranking FIFA como en el valor de mercado) terminó jugando con nueve hombres y disputó prácticamente todo el segundo tiempo en inferioridad tras la expulsión de Sithole al 50’.

México inició el Mundial con victoria y eso es lo que importa Con más expulsiones que goles, la Copa del Mundo arrancó con triunfo sobre Sudáfrica

Fue mucho más valioso el triunfo (2-1) de Corea, pues vino desde atrás para remontar y ciertamente mostró un nivel más parejo que el Tri. Además, Chequia parece tener más argumentos que Sudáfrica.

Los partidos del Grupo A para la segunda fecha del torneo:

· México vs Corea del Sur → jueves 18 de junio (Guadalajara)

· Chequia vs Sudáfrica → jueves 18 de junio (Atlanta)

Sin exagerar y a sabiendas que solo va un día y dos partidos del gran torneo, México marcha como líder, pero es muy engañoso, pues abrió contra el equipo más débil del Grupo A (61° del Ranking FIFA), por lo que para sentirse realmente perfilado a ganar el sector, su gran reto es Corea del Sur.

El equipo que termine como líder enfrentará en 16vos de final a un tercer lugar y lo hará en la Ciudad de México, mientras que el segundo se medirá al escolta del Grupo B en Los Ángeles. Por eso, es tan importante para el Tri mantenerse en la cima de este sector.