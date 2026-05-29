¡Le funcionó! Marcelo Flores renunció a México y ya está en el Mundial

Enrique Gómez

Después de todo, renunciar a la Selección Mexicana tuvo un beneficio inmediato para Marcelo Flores.

Canadá anunció su lista definitiva para la Copa del Mundo 2026 y en ella aparece el jugador de Tigres, quien antes del one time switch que le permitió la FIFA, disputó un total de 26 partidos con el Tri, aunque solo tres de ellos con el equipo mayor y siendo el 12 de junio del 2022 su última aparición.

El técnico Jesse Marsch reveló su nómina para el Mundial con Alphonso Davies como su estandarte.

El jugador del Bayern Munich se está recuperando de una lesión, pero en Canadá hay optimismo de que esté listo para el partido del 12 de junio contra Bosnia y Herzegovina, el cual iniciará con las actividades del Grupo B de la Copa del Mundo, donde también se ubican Irlanda y Uzbekistán.

“Es un honor nombrar nuestra plantilla para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que componen este país”, declaró Marsh, quien hizo una gran labor de convencimiento para ‘robarse’ a Marcelo Flores y hacerlo sentir como en casa.

"México no iba con mi estilo, es algo cultural", vaya bomba de Marcelo Flores El ahora seleccionado de Canadá se siente "como en casa" tras cu cambio de país

Aquí los nombres que fueron proyectados en la CN Tower de Toronto, uno de los principales atractivos turísticos que tiene Canadá, país que por primera vez será coanfitrión en una Copa del Mundo:

Porteros: Maxime Crépeau (Orlando City) Owen Goodman (Barnsley / Crystal Palace) Dayne St. Clair (Inter Miami).

Defensas: Moïse Bombito (Nice) Derek Cornelius (Olympique de Marseille) Alphonso Davies (Bayern Múnich) Luc de Fougerolles (Fulham) Alistair Johnston (Celtic) Alfie Jones (Middlesbrough) Richie Laryea (Toronto FC) Niko Sigur (Hajduk Split) Joel Waterman (Chicago Fire).

Mediocampistas: Ali Ahmed (Norwich City) Tajon Buchanan (Villarreal) Mathieu Choinière (LAFC) Stephen Eustáquio (Porto) Marcelo Flores (Tigres) Ismaël Koné (Sassuolo) Liam Millar (Hull City) Jonathan Osorio (Toronto FC) Nathan Saliba (Anderlecht) Jacob Shaffelburg (LAFC).

Delanteros: Jonathan David (Juventus) Promise David (Union Saint-Gilloise) Cyle Larin (Mallorca) Tani Oluwaseyi (Villarreal).