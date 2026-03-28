Marcelo Flores debutó con Canadá y esta fue su calificación

Enrique Gómez

Inició la historia de Marcelo Flores con la selección nacional que deberá defender por toda su carrera.

El exjugador de la Selección Mexicana vio sus primeros minutos con Canadá, después de haber hecho el one time switch ante la FIFA y de lanzar esas polémicas declaraciones, donde aseguró que unas horas en el núcleo canadiense fueron más gratificantes que toda una trayectoria dentro del Tri, toda vez que jugar para el equipo de la ‘Hoja de Maple’ va más con su "estilo" propio y con su "cultura".

¿Se consolidará Flores como un seleccionado constante? Por lo menos ya vio su primera media hora con el representativo nacional del país en el que nació hace 22 años. Ahora, el futbolista de Tigres espera tener la oportunidad de ir al Mundial 2026, un objetivo que era imposible de lograr con el Tricolor.

POST GAME REACTION🎙️



Hear from today's #CanMNT debutant, Marcelo Flores, as he reflects on his first game in Canadian colours at BMO Field, and how he felt he fit in with his new team🇨🇦 pic.twitter.com/sdrw9AUDKP — OneSoccer (@onesoccer) March 28, 2026

Exactamente, el jugador formado en las inferiores del Arsenal entró a los 63 minutos a la cancha del BMO Field de Toronto, donde Canadá rescató un empate 2-2 ante Islandia pese a ir 2-0 abajo.

Flores no anotó, pero su ingresó al campo fue como un amuleto, pues cuatro minutos después de que sustituyera a Ali Ahmed, el equipo de casa descontó con el primero de dos penales anotados por Jonathan David (67’ y 75’). En cuanto a su calificación, Soccerway le asigna un 6.3 sobre 10.

El próximo partido de la selección que dirige Jesse Marsch (entrenador que insistió mucho en el cambio de afiliación de Marcelo) es el 31 de marzo ante Túnez en este mismo inmueble.

Después de tres partidos con México, Flores disputó su primer encuentro con Canadá. Veremos si con esta selección puede encontrar regularidad y anotar su primer gol como futbolista internacional.