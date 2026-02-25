La UNAM presenta “Cancha Expandida” rumbo al Mundial 2026

EFE

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más grandes del país, lanzó este jueves el programa cultural 'Cancha Expandida', rumbo al Mundial de Futbol 2026, el cual buscará analizar el impacto social, político y económico del balompié más allá de la cancha.

"El balompié es algo más que un deporte, es un fenómeno cultural de masas que produce sentimientos de identidad e involucra posiciones políticas, desata fenómenos mediáticos y genera fuertes movimientos económicos", apuntó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM), al difundir el programa.

La agenda cultural incluye exposiciones, proyecciones de documentales y películas, presentaciones editoriales y actividades públicas para reflexionar sobre el papel del futbol como fenómeno cultural de masas, en el contexto de la Copa del Mundo, que en poco menos de tres meses se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El programa propone mirar el futbol no solo como espectáculo deportivo, sino como un espacio atravesado por debates contemporáneos como el 'Sportwashing' (lavado de imagen a través del deporte), la inequidad laboral entre jugadores y jugadoras, y las implicaciones políticas y mediáticas detrás de uno de los eventos más vistos del planeta.

Para la UNAM, el balompié constituye un territorio donde convergen identidad, economía y cultura, por lo que analizarlo desde distintas disciplinas implica "expandir la cancha" de su entendimiento y abrir el juego a nuevas perspectivas artísticas y críticas.

"Hoy, ¿Qué territorios están en juego?", plantea la iniciativa.

Entre las actividades destaca la exposición Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político, que se presentará del 26 de marzo al 2 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El programa también contempla un ciclo de charlas sobre ideología, censura en la FIFA y la histórica Copa de 1971, donde la Selección Mexicana femenina resultó triunfante sin el respaldo institucional, así como el conversatorio Cambio de cancha: fútbol, literatura y género, que explorará los vínculos entre el balompié y la creación literaria.

A través de la Cátedra Nelson Mandela, Cultura UNAM difundirá además contenidos en redes sociales sobre derechos humanos, futbol femenil, derechos laborales en el deporte y diversidad sexual, con el objetivo de abrir una discusión crítica en torno al torneo.

En cuanto al programa de cine y televisión, TV UNAM transmitirá el ciclo documental El mundo real: El mundo tras un balón, con títulos como Maradona. El niño de oro, El beso español y El hermoso soborno: Corrupción en la Copa Mundial, que exploran el futbol como un fenómeno político, social y económico.

En paralelo, en las salas del Centro Cultural Universitario y el Cinematógrafo del Chopo se proyectarán ciclos de películas dedicados al sportswashing, con filmes que analizan cómo los grandes eventos deportivos pueden ser utilizados por gobiernos para ocultar violaciones a derechos humanos o crisis políticas.

La oferta se complementa con un ciclo de películas sobre futbol, que buscan mostrar el juego desde una dimensión más humana y recreativa, alejada de la lógica del espectáculo y el marketing profesional.