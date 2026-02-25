Publicación: jueves 26 de febrero de 2026

EFE

La UNAM presenta “Cancha Expandida” rumbo al Mundial 2026

La Universidad impulsa un programa cultural que busca vincular arte, deporte y comunidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más grandes del país, lanzó este jueves el programa cultural 'Cancha Expandida', rumbo al Mundial de Futbol 2026, el cual buscará analizar el impacto social, político y económico del balompié más allá de la cancha.

"El balompié es algo más que un deporte, es un fenómeno cultural de masas que produce sentimientos de identidad e involucra posiciones políticas, desata fenómenos mediáticos y genera fuertes movimientos económicos", apuntó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM), al difundir el programa.

La agenda cultural incluye exposiciones, proyecciones de documentales y películas, presentaciones editoriales y actividades públicas para reflexionar sobre el papel del futbol como fenómeno cultural de masas, en el contexto de la Copa del Mundo, que en poco menos de tres meses se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuál es el mejor partido que tendrá México en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica, 11 de junio | Ciudad de México
Corea del Sur vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 11 de junio | Guadalajara
Túnez vs UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), 14 de junio | Monterrey
Colombia vs Uzbekistán, 17 de junio | Ciudad de México
México vs Corea del Sur, 18 de junio | Guadalajara
Japón vs Túnez, 20 de junio | Monterrey
Colombia vs FIFA A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), 23 de junio | Guadalajara
México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 24 de junio | Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur, 20 de junio | Monterrey
España vs Uruguay, 26 de junio | Guadalajara

El programa propone mirar el futbol no solo como espectáculo deportivo, sino como un espacio atravesado por debates contemporáneos como el 'Sportwashing' (lavado de imagen a través del deporte), la inequidad laboral entre jugadores y jugadoras, y las implicaciones políticas y mediáticas detrás de uno de los eventos más vistos del planeta.

Para la UNAM, el balompié constituye un territorio donde convergen identidad, economía y cultura, por lo que analizarlo desde distintas disciplinas implica "expandir la cancha" de su entendimiento y abrir el juego a nuevas perspectivas artísticas y críticas.

"Hoy, ¿Qué territorios están en juego?", plantea la iniciativa.

Entre las actividades destaca la exposición Sportswashing. Las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político, que se presentará del 26 de marzo al 2 de agosto en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.

El México vs. Argentina en el Mundial y otros partidos imperdibles

10. Suecia vs. Suiza (eliminatorias UEFA) viernes 10 de octubre. Suecia está urgido de una victoria para mantenerse con vida en la eliminatoria
9. Países Bajos vs. Finlandia (eliminatorias UEFA) domingo 12 de octubre. Países Bajos intentará mantener su récord invicto en las eliminatorias
8. Italia vs Estonia (eliminatorias UEFA) sábado 11 de octubre. Italia intentará mantenerse en el segundo lugar de su grupo
7. Inter Miami vs. Atlanta FC (MLS) Sábado 11 de octubre. Leo Messi buscará marcar para recuperar el liderato de goleo en solitario
6. España vs. Georgia (Eliminatorias UEFA) Sábado 11 de octubre. España busca mantener el paso perfecto en su tercer partido eliminatorio
5. Corea vs. Brasil (Amistoso). Viernes 10 de octubre. Vinícius Júnior y Rodrygo regresan a la actividad con la selección de Brasil
4. Argentina vs. Venezuela (Amistoso) viernes 10 de octubre. Partido que se mueve de sede y se disputará en casa de Leo Messi y el Inter Miami
3. Portugal vs. Irlanda (eliminatorias UEFA) Los lusitanos buscan afianzarse en el liderato de las eliminatorias
2. México vs. Colombia (Amistoso) Sábado 11 de octubre. Partido de preparación importante para el equipo de Javier Aguirre
1. México vs. Argentina (Mundial Sub 20) Sábado 11 de octubre. El equipo mexicano busca regresar a una semifinal en la Copa del Mundo

El programa también contempla un ciclo de charlas sobre ideología, censura en la FIFA y la histórica Copa de 1971, donde la Selección Mexicana femenina resultó triunfante sin el respaldo institucional, así como el conversatorio Cambio de cancha: fútbol, literatura y género, que explorará los vínculos entre el balompié y la creación literaria.

A través de la Cátedra Nelson Mandela, Cultura UNAM difundirá además contenidos en redes sociales sobre derechos humanos, futbol femenil, derechos laborales en el deporte y diversidad sexual, con el objetivo de abrir una discusión crítica en torno al torneo.

En cuanto al programa de cine y televisión, TV UNAM transmitirá el ciclo documental El mundo real: El mundo tras un balón, con títulos como Maradona. El niño de oro, El beso español y El hermoso soborno: Corrupción en la Copa Mundial, que exploran el futbol como un fenómeno político, social y económico.

¡Multiverso de mascotas! Zayu, Maple y Clutch se reunieron con las botargas de Guadalajara

Las mascotas del Mundial visitaron el centro de Guadalajara, ciudad mundialista en el torneo de 2026.
Maple, Zayu y Clutch con sombrearos típicos de charro.
Se reunieron con las mascotas del deporte tapato, como lo son Atlas y Chivas.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.
Así se vivió la fiesta premundialista en 'La Perla de Occidente' en México.

En paralelo, en las salas del Centro Cultural Universitario y el Cinematógrafo del Chopo se proyectarán ciclos de películas dedicados al sportswashing, con filmes que analizan cómo los grandes eventos deportivos pueden ser utilizados por gobiernos para ocultar violaciones a derechos humanos o crisis políticas.

La oferta se complementa con un ciclo de películas sobre futbol, que buscan mostrar el juego desde una dimensión más humana y recreativa, alejada de la lógica del espectáculo y el marketing profesional.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS