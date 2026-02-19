Hay "todas las garantías" para que se realice el Mundial en México

Reuters

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que existen "todas las garantías" para que el país albergue el Mundial de futbol que acogerá este año junto con Estados Unidos y Canadá, a pesar de los incidentes registrados en los últimos días tras la detención y muerte de un líder del narcotráfico.

Al ser consultada en su rueda de prensa diaria sobre qué garantías había para que México sea una de las sedes del torneo de la FIFA, la mandataria respondió: "Todas las garantías".

Cuando se le repreguntó si no había riesgos para los visitantes, Sheinbaum dijo que no hay "ningún riesgo".

¿De verdad va a estar listo? El Estadio Azteca a 5 meses del Mundial

El Mundial de este año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El país latinoamericano albergará 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Guadalajara y el estado de Jalisco, del que es capital, fueron escenario de episodios de violencia en las calles tras la captura y muerte del líder del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho" el fin de semana.

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos. Además, a fines de marzo albergará dos partidos correspondientes a una de las llaves del repechaje intercontinental para el torneo.

Los 8 partidos confirmados para México en 2026

Los partidos correspondientes a la otra llave de esta repesca se jugarán en Monterrey.

En el estadio Azteca de la capital se jugará el partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica.

"En FIFA México estamos siguiendo de cerca la situación en Jalisco y mantenemos una comunicación constante con las autoridades", declaró un portavoz de la FIFA a Reuters más temprano el martes.

"Seguiremos atentos a las medidas y directrices de los distintos organismos gubernamentales, destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer la normalidad, y reiteramos nuestra estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y locales", agregó.