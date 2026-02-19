Publicación: martes 24 de febrero de 2026

Reuters

Hay "todas las garantías" para que se realice el Mundial en México

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la situación del país.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que existen "todas las garantías" para que el país albergue el Mundial de futbol que acogerá este año junto con Estados Unidos y Canadá, a pesar de los incidentes registrados en los últimos días tras la detención y muerte de un líder del narcotráfico.

Al ser consultada en su rueda de prensa diaria sobre qué garantías había para que México sea una de las sedes del torneo de la FIFA, la mandataria respondió: "Todas las garantías".

Cuando se le repreguntó si no había riesgos para los visitantes, Sheinbaum dijo que no hay "ningún riesgo".

¿De verdad va a estar listo? El Estadio Azteca a 5 meses del Mundial

Imágenes del Estadio Azteca, el lugaer donde se jugará el partido inauguaral del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica.
Así lucen los alrededores del inmueble que se llamará Estadio Ciudad de México en la Copa del Mundo.
El Estadio Azteca aún luce muy lejano de su versión final y el partido amistoso contra Portugal es el 28 de marzo.
La idea es que América juegue aquí el 11 de abril contra Cruz Azul, en la Jornada 14 de la Liga MX.
Así luce la grama y las gradas del Estadio Azteca a 5 meses del Mundial.
Así luce la grama y las gradas del Estadio Azteca a 5 meses del Mundial.
Así luce la grama y las gradas del Estadio Azteca a 5 meses del Mundial.
Así luce la grama y las gradas del Estadio Azteca a 5 meses del Mundial.

El Mundial de este año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. El país latinoamericano albergará 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Guadalajara y el estado de Jalisco, del que es capital, fueron escenario de episodios de violencia en las calles tras la captura y muerte del líder del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho" el fin de semana.

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos. Además, a fines de marzo albergará dos partidos correspondientes a una de las llaves del repechaje intercontinental para el torneo.

Los 8 partidos confirmados para México en 2026

Amistoso: Panamá vs México, 22 de enero (Estadio Rommel Fernández, Panamá)
Amistoso: Bolivia vs México, 25 de enero (Estadio Ramón Aguilera, Bolivia)
Amistoso: México vs Islandia, 25 de febrero (Estadio La Corregidora, México)
Amistoso: México vs Portugal, 28 de marzo (Estadio Azteca, México)
Amistoso: México vs Bélgica, 31 de marzo (Soldier Field, Estados Unidos)
Mundial: México vs Sudáfrica, 11 de junio (Estadio Azteca, México)
Mundial: México vs Corea del Sur, 18 de junio (Estadio AKRON, México)
Mundial: México vs Ganador UEFA D, 24 de junio (Estadio Azteca, México)

Los partidos correspondientes a la otra llave de esta repesca se jugarán en Monterrey.

En el estadio Azteca de la capital se jugará el partido inaugural entre la selección mexicana y Sudáfrica.

"En FIFA México estamos siguiendo de cerca la situación en Jalisco y mantenemos una comunicación constante con las autoridades", declaró un portavoz de la FIFA a Reuters más temprano el martes.

"Seguiremos atentos a las medidas y directrices de los distintos organismos gubernamentales, destinadas a mantener la seguridad pública y restablecer la normalidad, y reiteramos nuestra estrecha colaboración con las autoridades federales, estatales y locales", agregó.

¿Cuál es el mejor partido que tendrá México en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica, 11 de junio | Ciudad de México
Corea del Sur vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 11 de junio | Guadalajara
Túnez vs UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania), 14 de junio | Monterrey
Colombia vs Uzbekistán, 17 de junio | Ciudad de México
México vs Corea del Sur, 18 de junio | Guadalajara
Japón vs Túnez, 20 de junio | Monterrey
Colombia vs FIFA A (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), 23 de junio | Guadalajara
México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o República Checa), 24 de junio | Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur, 20 de junio | Monterrey
España vs Uruguay, 26 de junio | Guadalajara

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS