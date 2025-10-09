La última vez que el Tri sub 20 llegó a semifinales en un Mundial

Héctor Cantú

La Selección Mexicana Sub 20 ha regresado a una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo y ahora buscará su pase a las semifinales del certamen ante Argentina.

El equipo mexicano no clasificaba a esta ronda desde 2017 en la edición de Corea, donde terminó eliminado en el quinto partido del campeonato a manos de Inglaterra por la mínima diferencia.

México, que nunca ha logrado el título en esta categoría, buscará hacer historia cuando dirima diferencias contra la Albiceleste, un equipo que en la edición 2007 lo echó en esta misma instancia con un gol en los minutos finales de la primera parte de Maxi Moralez.

Además de haber alcanzado la final en la primera edición de 1977, donde fue superado, por la Unión Soviética, el equipo mexicano solo ha superado en una ocasión los cuartos de final.

Aquel equipo comandado por ‘La Pájara’ Chávez, avanzó a las semifinales luego de vencer a la selección de Colombia por 3-1 en un partido que incluyó una voltereta por parte del cuadro azteca.

Aquella plantilla, donde había nombres como el de Néstor Araujo, Diego de Buen, Carlos Orrantia, Alan Pulido, Diego Reyes y otros, terminó eliminado en la antesala por el partido por el título a manos de Brasil.

Dos goles de Henrique al 80 y al 83 terminaron por quitarle a México el sueño de ser campeón.

Al final, el combinado mexicano terminaría quedándose con el tercer lugar tras vencer 3-1 a aquella Francia donde ya brillaban Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Kalidou Koulubaly y Gueida Fofana.