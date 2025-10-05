Publicación: lunes 6 de octubre de 2025

Héctor Cantú

Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub 20

Estos son los cruces para las 16 selecciones clasificadas a la ronda eliminatoria

Con los empates de Arabia Saudita ante Noruega y Nigeria ante Colombia, ambos por 1-1, quedaron definidos los 16 equipos que clasificaron a la fase de eliminación directa del Mundial Sub 20.

En la última jornada quedaron definidos los boletos a la ronda siguiente de Colombia, Arabia Saudita, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica, equipo que dio la sorpresa al vecer a las Barras y las Estrellas.

Los octavos de final comenzarán el próximo martes con el duelo entre Ucrania y España, una de las selecciones favoritas para ser campeón en esta edición.

La Selección Mexicana y  Chile completarán la agenda del primer día de los octavos de final  con uno de los duelos más esperados de esta etapa donde se mide el equipo anfitrión y una de las selecciones sorpresa.

La Selección de Estados Unidos tendrá que esperar hasta el jueves para tener actividad cuando se mida a Italia en donde pondrá a prueba la calidad de esta camada.

Así quedan los ocho duelos de octavos de final del Mundial Sub 20.

  • Ucrania vs. España (Valparaíso)
  • Chile vs. España (Valparaíso)
  • Argentina vs. Nigeria (Santiago)
  • Colombia vs. Sudáfrica (Talca)
  • Paraguay vs. Noruega (Talca)
  • Japón vs. Francia (Santiago)
  • Estados Unidos vs. Italia (Rancagua)
  • Marruevos vs. República de Corea (Rancagua)

