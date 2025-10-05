Héctor Cantú
Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub 20
Estos son los cruces para las 16 selecciones clasificadas a la ronda eliminatoria
Con los empates de Arabia Saudita ante Noruega y Nigeria ante Colombia, ambos por 1-1, quedaron definidos los 16 equipos que clasificaron a la fase de eliminación directa del Mundial Sub 20.
En la última jornada quedaron definidos los boletos a la ronda siguiente de Colombia, Arabia Saudita, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica, equipo que dio la sorpresa al vecer a las Barras y las Estrellas.
#Sub20 | Incondicionales, aquí está el GOOOL de Morita.— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025
Tercer gol de Gilberto Mora en este torneo, solamente Pedro Pineda hizo más (4) para México en un Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/pud9pWoEhB
Los octavos de final comenzarán el próximo martes con el duelo entre Ucrania y España, una de las selecciones favoritas para ser campeón en esta edición.
La Selección Mexicana y Chile completarán la agenda del primer día de los octavos de final con uno de los duelos más esperados de esta etapa donde se mide el equipo anfitrión y una de las selecciones sorpresa.
La Selección de Estados Unidos tendrá que esperar hasta el jueves para tener actividad cuando se mida a Italia en donde pondrá a prueba la calidad de esta camada.
Así quedan los ocho duelos de octavos de final del Mundial Sub 20.
- Ucrania vs. España (Valparaíso)
- Chile vs. España (Valparaíso)
- Argentina vs. Nigeria (Santiago)
- Colombia vs. Sudáfrica (Talca)
- Paraguay vs. Noruega (Talca)
- Japón vs. Francia (Santiago)
- Estados Unidos vs. Italia (Rancagua)
- Marruevos vs. República de Corea (Rancagua)
