Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub 20

Héctor Cantú

Con los empates de Arabia Saudita ante Noruega y Nigeria ante Colombia, ambos por 1-1, quedaron definidos los 16 equipos que clasificaron a la fase de eliminación directa del Mundial Sub 20.

En la última jornada quedaron definidos los boletos a la ronda siguiente de Colombia, Arabia Saudita, Francia, Estados Unidos y Sudáfrica, equipo que dio la sorpresa al vecer a las Barras y las Estrellas.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el GOOOL de Morita.



Tercer gol de Gilberto Mora en este torneo, solamente Pedro Pineda hizo más (4) para México en un Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️pic.twitter.com/pud9pWoEhB — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 4, 2025

Los octavos de final comenzarán el próximo martes con el duelo entre Ucrania y España, una de las selecciones favoritas para ser campeón en esta edición.

La Selección Mexicana y Chile completarán la agenda del primer día de los octavos de final con uno de los duelos más esperados de esta etapa donde se mide el equipo anfitrión y una de las selecciones sorpresa.

La Selección de Estados Unidos tendrá que esperar hasta el jueves para tener actividad cuando se mida a Italia en donde pondrá a prueba la calidad de esta camada.

Así quedan los ocho duelos de octavos de final del Mundial Sub 20.

Ucrania vs. España (Valparaíso)

Chile vs. España (Valparaíso)

Argentina vs. Nigeria (Santiago)

Colombia vs. Sudáfrica (Talca)

Paraguay vs. Noruega (Talca)

Japón vs. Francia (Santiago)

Estados Unidos vs. Italia (Rancagua)

Marruevos vs. República de Corea (Rancagua)