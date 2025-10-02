Estados Unidos, con marcha perfecta en el Mundial Sub-20

EFE

Estados Unidos enlazó este jueves su segunda victoria en el Mundial sub-20, por 3-0 sobre Francia, y con 6 puntos de 6 posibles anticipó su clasificación a los octavos de final desde el Grupo E, cuya segunda jornada cerrará más tarde en Rancagua entre Sudáfrica y Nueva Caledonia, que no han puntuado.

Estados Unidos vapuleó a Nueva Caledonia en el debut por 9-1 y Francia batió por 2-1 a Sudáfrica.

Abrió hoy el marcador Zavier Gozo en el minuto 85, amplió Brooklyn Raines en el 88 y sentenció Marcos Zambrano en el minuto 92.

Estados Unidos lo intentó más, mostró mayor seguridad en ataque y creando peligro por las bandas, pero sin llegar a incomodar a la defensa francesa y mucho menos al guardameta Lisandru Olmeta, que apenas tuvo que aparecer en los primeros 45 minutos.

En el área contraria, el portero estadounidense Adam Beaudry tuvo un partido destacado.

En el minuto 60, Benjamin Cremaschi avisó con la única ocasión realmente clara hasta entonces, tras una buena llegada desde segunda línea a centro de Niko Tsakiris que Olmeta, el más destacado del combinado francés, neutralizó.

El partido parecía abocado al empate a cero hasta que en el minuto 85 un centro por derecha de Brennan que conectó de cabeza Zavier Gozo, una combinación entre los recién incorporados a la cancha del estadio El Teniente.

Solo 3 minutos después, el equipo de las Barras y las Estrellas sentenciaron el partido. Pase filtrado por Gozo a Brooklyn Raines y el jugador de Houston Dynamo no falló en el mano a mano ante Beaudry. Gran gol con un disparo suave y raso que causó la euforia en los jugadores norteamericanos.

Justo antes de que el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decretara el final del encuentro, Marcos Zambrano recogió un gran remate al larguero de Gozo -que se ganó el premio a hombre del partido tras unos estelares 30 minutos- y estableció la goleada.

La tercera y última jornada se jugará este domingo: Sudáfrica chocará con Estados Unidos y Nueva Caledonia con Francia.