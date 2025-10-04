México supera a Marruecos y al Grupo de la Muerte en el Mundial sub-20

Enrique Gómez

En el mismísimo grupo de la muerte, México clasificó a octavos de final del Mundial sub-20.

Invicto y con una victoria contra Marruecos, el Tri avanzó como segundo lugar a la siguiente ronda. Nada mal, pues terminó como el único equipo imbatido del Grupo C y quedó por encima de España (que aspira a meterse como uno de los mejores terceros lugares) y de Brasil, la gran decepción.

El único gol del encuentro lo marcó Gilberto Mora, (la máxima joya que tiene el futbol mexicano en esta temporada premundialista) que unos días cumple 16 años y que con esta anotación llegó a tres dianas en el certamen que se celebra en Chile.

A los 51 minutos, el jugador de los ‘Xolos’ de Tijuana cobró el penal sancionado por el árbitro Irfan Peljto (que bien pudo marcar una pena máxima más a favor del Tri y quizá una tarjeta roja contra el equipo africano) hacia su derecha, engañando al portero Ibrahim Gomis y asegurando la clasificación de México.

El equipo ‘azteca’ cerró la primera ronda con cinco puntos tras los empates 2-2 contra Brasil y España y esta victoria contra Marruecos, que le dio descanso a algunos de sus titulares, luego de los triunfos que conquistó en las primeras dos jornadas, los cuales le aseguraron la clasificación como primer lugar.

México enfrentará en octavos de final al anfitrión Chile (segundo del Grupo A), el martes 7 de octubre, en Valparaíso.