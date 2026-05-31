La historia detrás del emotivo anuncio de los 26 guerreros mexicanos del Mundial

Héctor Cantú

La Selección Mexicana no esperó hasta el primero de junio para dar a conocer a los 26 convocados rumbo al Mundial 2026

que portarán la camiseta del equipo mexicano.

Fue en la noche de la víspera, cuando en televisión nacional y en los canales de comunicación apareció el esperado video donde se conocieron los nombres de los elegidos por Javier Aguirre.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

La expectativa era demasiada. Por conocer a los jugadores, pero sobre todo, ver el video con el que serían presentados teniendo como precedentes las grandes producciones que otras selecciones del mundo consiguieron.

Y el equipo mexicano no defraudó. Fue la Federación Mexicana de Futbol la que eligió a una productora para que realizara el trabajo audiovisual en la que destacó la voz en off de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, recreada con inteligencia artificial.

“La Federación Mexicana de Futbol fue la que contrató un equipo de producción y se utilizó inteligencia artificial para doblar la voz de mi padre. Mi responsabilidad fue darle seguimiento, que se pareciera a Roberto Gomez Bolaños”, reveló en entrevista el productor Roberto Gómez Fernández para Radiofórmula.

De igual manera, el hijo de la leyenda de la televisión mexicana, ayudó en la curaduría de las imágenes para darle sentido al video y que pudiera impactar de manera positiva en la audiencia, y por supuesto, en los jugadores.

México jugará su último partido de preparación ante Serbia el próximo jueves, antes de inaugurar la Copa del Mundo 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, ante Sudáfrica.