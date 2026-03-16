La FIFA niega a Irán la posibilidad de jugar en Mexico

Redacción FOX Deportes

La FIFA habría rechazado de manera categórica, la posibilidad de que Irán pudiera jugar sus partidos de la Copa del Mundo en suelo mexicano.

No hay intención alguna de cambiar el calendario de competición y por ende de sedes para los partidos del Mundial.

“La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026", señalaron fuentes del organismo a la agencia de noticias EFE.

La Federación de futbol iraní había anticipado negociaciones con México para que el país acogiera sus partidos de la fase de grupos.

Incluso, México externó su beneplácito y aseguró que era factible poder acomodar a Irán en alguna de las tres sedes del país para el Mundial 2026.

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“Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, detalló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera.

Irán competirá en el grupo G y se medirá ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, siendo esta última su primer sinodal en la Copa del Mundo programado para 15 de junio en Inglewood, California.