¿Qué equipo reemplazará a Irán en el Mundial 2026?

Enrique Gómez

El reglamento dice que la FIFA tiene poder absoluto para elegir al equipo que reemplazará a Irán.

Luego de que las autoridades iranís anunciaran el retiro de su selección para la Copa del Mundo 2026 tras los bombardeos que ha recibido el país por parte de Estados Unidos (anfitrión principal) y de Israel, hay un hueco que llenar en el Grupo G, donde también se encuentran Bélgica, Egipto y Nueva Zelada.

En los parámetros de competencia, no hay un lineamiento específico a seguir para escoger al reemplazo de un país que decida desertar, pero hay algo que sí queda claro: todo está a discreción del organismo rector del futbol. Aun así, se espera que al menos haya méritos deportivos de por medio.

En el apartado 6.7 de su reglamento, la FIFA señala que “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA tomará una decisión a su entera discreción y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”; es decir, podría nombrar al equipo que mejor considere sin dar explicaciones.

Eso sí, las selecciones de Irak y Emiratos Árabes Unidos son las opciones más viables por su ubicación en el Ranking FIFA. El problema es que también se encuentran en una zona muy delicada por los ataques que se están viviendo en el Golfo Pérsico. Es más, Irak (equipo clasificado al repechaje que se jugará en México) pidió que se postergara el torneo de reclasificación, pues los vuelos están restringidos.

¿Se le dará el pase directo a Irak y se asignará a Emiratos Árabes Unidos al repechaje? También puede ser que la FIFA decida tomar otro camino y poner como reemplazo a una de las selecciones que caiga en la repesca o bien, simplemente elegir a una nación con mejores relaciones diplomáticas.

El primer partido de Irán en el Mundial estaba marcado para el 15 de junio en Los Ángeles y aunque la FIFA no ha hecho oficial la deserción, el país ha decidido que por ninguna circunstancia pisará Estados Unidos.