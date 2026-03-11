En Estados Unidos piden la baja de precios en las entradas del Mundial

Reuters

Decenas de legisladores estadounidenses pidieron a la FIFA que baje el precio de las entradas para el Mundial, afirmando en una carta enviada esta semana al organismo rector del futbol que el uso de precios dinámicos ha convertido el evento deportivo en uno excluyente a expensas de los aficionados.

La carta, redactada por la representante Sydney Kamlager-Dove y firmada por otros 68 miembros del Congreso, está dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dice que los aficionados estadounidenses y los visitantes que acudan a la Copa del Mundo deberían tener acceso a entradas asequibles.

"La altísima demanda de entradas para la Copa del Mundo no debería ser una luz verde para la especulación a costa de las personas que hacen de la Copa del Mundo el evento deportivo más visto del mundo", dijo el grupo en la carta, que se hizo pública el 11 de marzo.

La FIFA no respondió de inmediato cuando se le pidió que comentara la carta, fechada el 10 de marzo.

Los precios de las entradas para la Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, han acaparado tantas noticias como las propias selecciones, especialmente al comparar su valor nominal con el resumen de precios que figuraba originalmente en el libro de licitaciones de los tres países anfitriones.

"Esta decisión tan criticada de abandonar el modelo tradicional de precios estáticos da prioridad a la maximización de los ingresos por sobre la accesibilidad para los aficionados y los residentes de la comunidad anfitriona", dice la carta.

La FIFA está usando por primera vez en la Copa del Mundo de este año un sistema de precios dinámicos, que permite que el costo de las entradas fluctúe en función de diversos factores, como la demanda en tiempo real, el inventario y la popularidad de un evento. Los boletos en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se han disparado.

"A pesar de la cooperación de las ciudades anfitrionas para hacer realidad la visión de la Copa del Mundo más grande y global de la historia, las consecuencias de la fijación dinámica de precios harán que la Copa del Mundo de 2026 sea la más excluyente y inaccesible hasta la fecha desde el punto de vista financiero".