Esto costarán los boletos más baratos del Mundial 2026

A menos de un año del arranque de la próxima Copa del Mundo, la FIFA ha confirmado el precio de los boletos más baratos para el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

El organismo confirmó el procedimiento para que los fanáticos puedan adquirir las entradas, las cuales, como se ha hecho desde ediciones anteriores, se realizará bajo sorteo.

Los precios para la Copa Mundial irán desde los 60 dólares, entradas más baratas en la fase de grupos hasta los seis mil 730 dólares, los más caros para el partido final.

“La venta dará inicio con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista. En contraste, los asientos más exclusivos para la final del torneo -el enfrentamiento definitivo entre las dos mejores selecciones del mundo para llevarse el emblemático trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 26™- alcanzarán hasta los 6,730 USD”, se lee en el comunicado emitido por la FIFA.

La primera preventa se realizará el próximo 10 de septiembre solo para tarjetahabientes que tengan el plástico con una de las marcas patrocinadoras de la Copa del Mundo.

El propio organismo ha confirmado que tendrá un sitio exclusivo para la reventad e entradas para hacer transacciones de manera segura y confiable.