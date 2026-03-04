Redacción FOX Deportes
Boletos para el playoff rumbo al Mundial desde 11 dólares
La FIFA puso a la venta las entradas para la repesca intercontinental.
La FIFA puso a la venta los boletos para el playoff intercontinental en el que participarán Bolivia, Congo, Irak, Jamaica Nueva Caledonia y Surinam con precios mucho más accesibles que los del Mundial.
En el portal oficial las entradas para las semifinales ascienden a 11 dólares (200 pesos mexicanos), mientras que para las finales, de las cuales saldrán los dos clasificados al Mundial, cuestan 17 dólares (300 pesos mexicanos).
Tanto el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco, como el Estadio BBVA, de Monterrey, Nuevo León, tienen una categoría estándar para todo el público y una sección para aficionados con discapacidades.
Los precios llamaron la atención por el contraste que tienen con respecto al costo de las entradas para el Mundial, las cuales oscilaban entre 140 y 2,355 dólares para duelos de fase de grupos; 190 y 3,295 dólares para partidos de eliminación directa, y entre 8,680 y 4,185 para la final.
Esto significa que el boleto más barato del Mundial es casi 13 veces más caro que una entrada para semifinales del playoff intercontinental.
Semifinales: 11 dólares (200 pesos)
- Nueva Caledonia vs Jamaica, Guadalajara, Jalisco
- Bolivia vs Surinam, Monterrey, Nuevo León
Finales: 17 dólares (300 pesos)
- Congo vs Ganador 1, Guadalajara, Jalisco
- Irak vs Ganador 2, Monterrey, Nuevo León
