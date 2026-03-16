Irán pedirá a FIFA jugar sus partidos del Mundial en México

Redacción FOX Deportes

La intención de la Federación Iraní de Futbol de disputar sus partidos del Mundial 2026 ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en México, y no en Estados Unidos, ya es un planteamiento formal que ha sido llevado ante la

FIFA. La propuesta surge en medio del conflicto que rodea a Irán y responde, según sus autoridades deportivas, a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para su selección durante el torneo.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

De acuerdo con declaraciones oficiales, el gobierno iraní solicitó trasladar los partidos originalmente programados en territorio estadounidense hacia México, uno de los países coanfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. La selección iraní mantiene su intención de competir, pero ha dejado clara su postura de no jugar en suelo estadounidense bajo el escenario actual.

¿Qué equipo reemplazará a Irán en el Mundial 2026? El reglamento es absoluto, pero se espera que al menos sea por méritos deportivos

El caso abre un debate relevante para la FIFA, cuyo calendario y distribución de sedes suelen ser estrictos y definidos con años de anticipación. Sin embargo, la situación de Irán se ubica en una zona poco habitual del reglamento: no se trata de una renuncia al torneo, sino de una negativa a disputar encuentros en un país específico por motivos de seguridad vinculados a un conflicto internacional.

En términos organizativos, aceptar la solicitud implicaría ajustes importantes en sedes, logística y operación dentro de México, lo que rompería con precedentes en la historia reciente del torneo. Negarla, en cambio, podría derivar en una posible retirada del equipo iraní, con las consecuencias deportivas y reglamentarias que eso implicaría. Así, la FIFA enfrenta una decisión compleja entre mantener la rigidez de su planificación o adaptarse a un contexto extraordinario.