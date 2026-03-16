Redacción FOX Deportes
Irán pedirá a FIFA jugar sus partidos del Mundial en México
La Federación iraní se niega a viajar a Estados Unidos, pero quiere estar en el
La intención de la Federación Iraní de Futbol de disputar sus partidos del Mundial 2026 ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda en México, y no en Estados Unidos, ya es un planteamiento formal que ha sido llevado ante la
FIFA. La propuesta surge en medio del conflicto que rodea a Irán y responde, según sus autoridades deportivas, a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para su selección durante el torneo.
De acuerdo con declaraciones oficiales, el gobierno iraní solicitó trasladar los partidos originalmente programados en territorio estadounidense hacia México, uno de los países coanfitriones del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. La selección iraní mantiene su intención de competir, pero ha dejado clara su postura de no jugar en suelo estadounidense bajo el escenario actual.
El caso abre un debate relevante para la FIFA, cuyo calendario y distribución de sedes suelen ser estrictos y definidos con años de anticipación. Sin embargo, la situación de Irán se ubica en una zona poco habitual del reglamento: no se trata de una renuncia al torneo, sino de una negativa a disputar encuentros en un país específico por motivos de seguridad vinculados a un conflicto internacional.
En términos organizativos, aceptar la solicitud implicaría ajustes importantes en sedes, logística y operación dentro de México, lo que rompería con precedentes en la historia reciente del torneo. Negarla, en cambio, podría derivar en una posible retirada del equipo iraní, con las consecuencias deportivas y reglamentarias que eso implicaría. Así, la FIFA enfrenta una decisión compleja entre mantener la rigidez de su planificación o adaptarse a un contexto extraordinario.
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