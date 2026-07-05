Jude Bellingham se quedó con la camiseta de 'Morita'

Héctor Cantú

Se terminó el sueño de México en el Mundial 2026 y con ello, también el de Gilberto Mora, el futbolista más joven de la Copa del Mundo, que terminó en llanto tras la eliminación.

Al finalizar el encuentro, las cámaras de la televisión oficial no transmitieron uno de los momentos más memorables del duelo de octavos de final entre ingleses y mexicanos.

17-year-old Gilberto Mora swaps jerseys with Jude Bellingham postgame 🤝 pic.twitter.com/IxvDCLGMmP — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Jude Bellingham se acercó a consolar a ‘Morita’ y a reconocerle su calidad, talento y su trabajo con el equipo mexicano.

Fue el propio jugador inglés quien le ofreció el intercambio de camisetas al jugador mexicano quien acaparó los reflectores en la presente edición de la Copa del Mundo.

Al finalizar, Jude Bellingham solo tuvo mensajes de reconocimiento para el equipo mexicano y para su afición.

En dos minutos, Jude Bellingham aniquila las ilusiones de México

“México ha sido un equipo muy, muy fuerte. Juegan con mucho corazón. Los últimos días han sido inolvidables, en un estadio histórico. Es un equipo muy fuerte, corren mucho. Me ha dado mucho gusto jugar contra ellos aquí”, detalló Jude al finalizar el encuentro.

Ahora, Inglaterra volverá a los Estados Unidos para enfrentar en los cuartos de final a la sorpresiva Noruega que ya dejó en el camino a Brasil y que está convertida en el ‘caballo’ negro del Mundial 2026.