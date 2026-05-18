Publicación: martes 19 de mayo de 2026

EFE

Joao Pedro, elegido Mejor Jugador del Chelsea y sin Copa del Mundo

El brasileño se impuso en las votaciones a Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

El brasileño Joao Pedro ha sido elegido Mejor Jugador del Chelsea esta temporada apenas unas horas después de quedarse fuera de la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero, que llegó del Brighton & Hove Albion el pasado verano, ha sido votado por los aficionados como el mejor del curso después de marcar 20 tantos en su campaña de debut.

Se ha impuesto en las votaciones al argentino Enzo Fernández y al ecuatoriano Moisés Caicedo.

Un golazo de 'chilena' salva el honor del Chelsea

Chelsea estuvo cerca de sumar su sexto partido al hilo sin marcar en la Premier League, hasta que apareció la genialidad de Joao Pedro estilo 'Puskas'.
Chelsea estuvo cerca de sumar su sexto partido al hilo sin marcar en la Premier League, hasta que apareció la genialidad de Joao Pedro estilo 'Puskas'.
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Chelsea estuvo cerca de sumar su sexto partido al hilo sin marcar en la Premier League, hasta que apareció la genialidad de Joao Pedro estilo 'Puskas'.
Chelsea estuvo cerca de sumar su sexto partido al hilo sin marcar en la Premier League, hasta que apareció la genialidad de Joao Pedro estilo 'Puskas'.
Chelsea estuvo cerca de sumar su sexto partido al hilo sin marcar en la Premier League, hasta que apareció la genialidad de Joao Pedro estilo 'Puskas'.

El brasileño recibirá el premio este martes en la previa del encuentro contra el Tottenham Hotspur que se jugará en Stamford Bridge y en el que los 'Blues' se juegan sus últimas posibilidades de estar en Europa la temporada que viene.

Joao Pedro, que también ha repartido nueve asistencias este curso, es el sexto futbolista en la historia del Chelsea en generar 20 goles o más en Premier League en su primera temporada en el club, tras Jimmy Floyd Hasselbaink, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas y Cole Palmer.

Pese a todo esto, Ancelotti optó por otros jugadores, incluido Neymar, ausente de la 'Canarinha' desde 2023, de cara a la lista definitiva que disputará la Copa del Mundo.

La intimidante camiseta de Brasil para el Mundial 2026

Brasil reveló su camiseta visitante para el Mundial 2026.
Por primera vez en la historia, el Jumpman de Jordan aparece en una camiseta de equipo nacional.
El jersey es azul oscuro con negro y usa los patrones de los
Vinícius Junior y compañía buscarán llevar lejos este uniforme en la Copa del Mundo del 2026.
La camiseta y el short hacen juego, mientras que las calcetas van todas en color negro.
Así luce por detrás esta camiseta, la cual contará con unos filos turquesa en los costados.
El escudo de la Confederación Brasileña de Futbol (que contrasta espectacular con la camiseta oscura), así como los números en blanco, van alineados en el centro.
A detalle, así la camiseta intimidante y

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