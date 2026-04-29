Barcelona no solo piensa en Julián Alvarez

Oscar Sandoval

El nombre de Julián Alvarez ronda en el entorno de Barcelona y día a día crecen los rumores sobre la posibilidad de vestirse de azulgrana, se necesitará abrir la chequera para cristalizar su fichaje y sería el favorito de la directiva que al mismo tiempo valoraría otras opciones.

¡Después de unos días de fiesta, vuelta al trabajo! 💪 pic.twitter.com/1RK783awBv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2026

Barcelona no apostará todas sus fichas por el delantero argentino y negociará dependiendo de su economía, en los despachos saben que no será una negociación sencilla y miran en otras direcciones para tener alternativas por si no alcanza un acuerdo por ‘La Araña’.

El diario Sport señala que Joao Pedro “gusta mucho a la dirección deportiva blaugrana” y asegura que es “la alternativa” que tendría para reforzar el ataque. El brasileño costaría menos que el campeón del mundo y Barcelona podría aprovechar la crisis de Chelsea para acometer su fichaje.

El día que Lamine empezó a escribir su historia. pic.twitter.com/BUN6hKeayG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 29, 2026

El conjunto londinense no clasificará a la Champions League, está por verse si logra un boleto a torneos internacionales, pero si fracasa en el intento tendrá que desprenderse de varias estrellas para ajustarse al ‘Fair Play Financiero’ de la próxima campaña.

Joao Pedro que registra los mismos números que Julián Alvarez en la presente temporada, 19 goles y 9 asistencias, podría llegar al Camp Nou si se cumplen las condiciones por una cantidad cercana a los 65 millones de euros.