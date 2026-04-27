Julián Álvarez pone freno al Barcelona; "son mentiras"

Héctor Cantú

El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez ha aprovechado la previa a las semifinales de la Champions League, para dejar en claro que no hay acercamiento alguno con el Barcelona.

Julián ha salido a desmentir que su futuro inmediato esté en el club y que desee desmentir todas las noticias que le relacionan con el equipo de la Ciudad Condal.

“Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas, detalló.

Desde hace algunas semanas, se ha dado por sentado que el gran fichaje de la próxima temporada para el Barcelona, será Julián Álvarez, lo cual ahora ha quedado desmentido.

Sobre el encuentro que sostendrán ante el Arsenal en la antesala a la batalla por el título, Álvarez aseguró que en el equipo hay hambre de trascender.

“Creo que estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros”, detalló.