Carlo Ancelotti dio a conocer sus favoritos para el Mundial

EFE

El seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, situó este lunes a Argentina, España y "obviamente" Brasil entre sus favoritos para alzarse con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en menos de un mes.

En una inusual entrevista en el Jornal Nacional, el telediario más popular del país, que se emite en la cadena Globo, el entrenador de la Canarinha también incluyó en su grupo de máximos aspirantes a Francia, Portugal e Inglaterra.

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"Son muchos equipos, pero ninguno perfecto", declaró el antiguo preparador del Real Madrid y Bayern Munich, entre otros grandes clubes europeos.

'Carletto' anunció este lunes la convocatoria de 26 futbolistas para la Copa del Mundo en una pomposa ceremonia en Río de Janeiro y confesó que solo tuvo definitivamente cerrada la lista este lunes a mediodía.

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La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.