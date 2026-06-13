Japón, el 'caballo negro' perfecto del Mundial 2026

Enrique Gómez

Ya es momento de que Japón rompa su barrera en los Mundiales y sea el “caballo negro” de este evento.

En el término estricto, un “caballo negro” es un competidor raso que se convierte en un protagonista inesperado o que supera sus propios límites; por eso es que el equipo asiático es el portador ideal de esa etiqueta, pues sus grandes hazañas de los últimos años, su evolución, pero, sobre todo, su enorme área de mejora en su historia mundialista, lo tienen como el equipo con más proyección.

Además, si llega a ganarle a la Selección Neerlandesa en su debut este 14 de junio, ya podrá apuntarse como un equipo de alta categoría y se perfilaría a terminar como líder del Grupo F. Si en Mundiales consecutivos vence a equipos de primer nivel de Europa, claramente ya no sería una coincidencia.

El Grupo que todos quieren ver en el Mundial, el de Países Bajos y Japón En 60 segundos, todo lo que debes saber del Grupp F de la Copa del Mundo

Razones para creer que Japón se perfila como el “caballo negro” del Mundial 2026.

Líder en el anterior Mundial pasado: Los ‘Blue Samurais’ lideraron el Grupo E de Catar 2022 al vencer a excampeones del mundo y eternas potencias como Alemania y España (a ambos por 2-1). Solo perdió contra Costa Rica en la primera ronda, pero, como siempre, no pudo superar los octavos de final y cayó contra Croacia.

Competidor constante: En cuatro de los últimos seis Mundiales siempre superó la fase de grupos. De hecho, en 2018 estuvo a punto de eliminar a Bélgica en la ronda de K.O. (igualó un 2-2 en contra, pero recibió un gol en tiempo de compensación) y en el Mundial pasado llevó a Croacia (entonces subcampeón del mundo) hasta la ronda de penales. Por eso, se espera que ahora pueda dar el siguiente paso

Actualidad: El equipo de Hajime Moriyasu no solo viene de vencer a tres equipos europeos (Escocia, Japón, ¡e Inglaterra!), sino que tuvo un proceso mundialista por demás exitoso. Superó las eliminatorias asiáticas sin mayores problemas y entre 2023 y 2025 venció a superpotencias como Alemania y Brasil.

Japón no está dentro de las 20 selecciones más valiosas del Mundial y apenas marcha en el lugar 18 del Ranking FIFA. O sea, tiene todo lo necesario para ser el "caballo negro", solo falta que salta la valla.