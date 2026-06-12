El Grupo que todos quieren ver en el Mundial, el de Países Bajos y Japón

Redacción FOX Deportes

Dos de los grandes animadores del Mundial 2026 se citan para el primer partido del Grupo F, uno de los sectores más competidos que se vislumbran para este torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Países Bajos y Japón protagonizan uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, pero Suecia y Túnez también son dos equipos con gran experiencia mundialista, por lo que seguramente pelearán por ser uno de los clasificados, más considerando que para esta edición pueden clasificar hasta tres de un mismo cuadrante.

Dos de los seis partidos de este grupo se jugarán en Monterrey, en el modernísimo estadio de Rayados.

Todo lo que debes saber del Grupo F de la Copa del Mundo en 60 segundos: