Países Bajos, 3 finales, 0 títulos y un reconocimiento 'total'

Enrique Gómez

Solo hay un equipo capaz de tener tres subcampeonatos mundiales, pero ningún título.

Muy interesante el fenómeno de Países Bajos. Un equipo tan bueno históricamente como para haber llegado a tres finales en Copas del Mundo, pero tan fatal que aún no tiene ningún trofeo dorado.

Y es que el resto de los equipos que tienen tantas platas mundiales, al menos pueden presumir que ya saben lo que es ser campeón. La Naranja Mecánica es la única que no ha dado el siguiente paso.

Las selecciones con más subcampeonatos en la historia de los Mundiales:

1. Alemania → 4 (4 títulos)

2. Argentina → 3 (3 títulos)

3. Países Bajos → 3 (0 títulos)

El perfil de la Naranja Mecánica. Copyright: FOX

Las selecciones no-campeonas con más finales disputadas:

1. Países Bajos → 3, la última en 2010

2. Hungría → 2, la última en 1954

3. República Checa → 2, la última en 1962

4. Suecia → 1, en 1958

5. Croacia → 1, en 2018

La Naranja Mecánica no solo es el único equipo con tres o más subcampeonatos que no sabe lo que es levantar la Copa del Mundo, sino que también es el líder de los finalistas sin gloria. Entonces, la próxima vez que escuches que a este equipo le llaman ‘El Rey sin Corona’ sabrás que se lo tiene bien ganado.

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¿Podrá coronarse en este 2026 o cuando menos llegar otra final que agrande su insólita leyenda? Bueno, ciertamente el equipo que dirige Ronald Koeman ya no tiene las figuras de otras generaciones, pero sigue siendo una de las ocho selecciones con mayor valor de plantilla de acuerdo con Transfermarkt, además de que, en el último conteo de la FIFA, aparece en la octava posición del Ranking.

Entonces, es posible creer que el simpático equipo neerlandés, el país creador del Futbol Total, el ‘Rey sin Corona’ llegará lejos en este Mundial. Por lo pronto, enfrentará a Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F.