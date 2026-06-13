Inglaterra tiene que dejar de ser la gran promesa en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra llega a una nueva Copa del Mundo entre los candidatos al título, sin embargo, son varias ediciones a las que ha llegado con las mismas expectativas y el resultado desde 1966 ha sido el mismo, no ha podido convertirse en campeón del mundo y quiere levantar el título 60 años después.

Down to work in KC 🫡 pic.twitter.com/kbzDP1WH8w — England (@England) June 13, 2026

Inglaterra tiene una asignatura pendiente porque ni en la Eurocopa, ni en el Mundial ha podido dar el paso definitivo para ser campeón, se quedó a un paso de la gloria en las últimas participaciones continentales y quiere sacarse la espina este verano.

En la Copa del Mundo no ha podido superar la barrera de los cuartos de final desde 1966 y en sus últimas presentaciones quedó a deber, pero la generación encabezada por Harry Kane quiere entrar a la historia y esta podría ser su última oportunidad para cambiar el guión.

Straight to work 💪



All 27 of our #ThreeLions are out for our first training session in Kansas City. pic.twitter.com/C36UI6HmTQ — England (@England) June 13, 2026

Los directivos sacudieron la estructura del futbol inglés con el tercer técnico extranjero de su historia, el elegido fue el alemán Thomas Tuchel quien intenta darle un giro a la historia de los ‘Tres Leones’ después de conquistar la Champions League con Chelsea.

Todo lo que no sea levantar la Copa del Mundo será un nuevo fracaso para Inglaterra que necesita dar el golpe sobre la mesa después de 60 largos años.