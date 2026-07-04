Inglaterra, inmensamente superior a México... pero solo en el papel

Enrique Gómez

En los papeles, Inglaterra luce inmensamente superior a México. El valor de plantilla no tiene comparación, en los enfrentamientos directos hay un dominador absoluto y en el Ranking FIFA, el conjunto europeo está mejor posicionado, pero ciertamente el Tri ha sorprendido a todos en el Mundial.

La Selección Mexicana ha ganado todos sus partidos hasta ahora y sin recibir gol, mientras que el equipo europeo tiene tres triunfos y un empate contra Ghana. El conjunto de Javier Aguirre ha aprovechado al máximo la localía y el duelo por los octavos de final será el último del torneo que pueda jugar en casa, pues a partir de la siguiente fase, todos los encuentros son Estados Unidos y Canadá.

Así llegan ambos equipos al duelo por los octavos den la Ciudad de México: