Javier Aguirre envió 'espías' al partido de Inglaterra

EFE

El seleccionador de México, Javier Aguirre, calificó el triunfo sobre Ecuador en los 16vos de final como el mejor en su carrera como entrenador, pero confió en ir por más en la Copa del Mundo.

"Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América; a Italia, a otros grandes equipos, pero como la victoria de hoy, ninguna, porque fue en casa con nuestra gente", señaló el 'Vasco' en rueda de prensa.

México venció a los ecuatorianos por 2-0 para clasificarse a los octavos de final del Mundial, después de haber sufrido una temprana eliminación en Catar 2022; Aguirre celebró el rendimiento de sus futbolistas, aunque advirtió de que ya piensa en el próximo encuentro.

México, única selección que ya venció a 4 continentes en el Mundial

"De Inglaterra hay poco qué decir, cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Tendré gente en su partido (contra RD Congo) y esperamos llegar bien preparados", dijo.

Según el estratega, el grupo que dirige merece estar donde está, entre los 16 mejores del Mundial, pero trabajan para ir por más.

Si México le gana a Inglaterra, igualará su actuación en Mundiales, conseguida las dos veces anteriores cuando fue sede, en 1970 y 1986.

"Estamos muy motivados, lo primero será recuperar a los jugadores que terminaron muy cansados; después a seguir trabajando", concluyó.