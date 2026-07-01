México, Canadá y Estados Unidos, dando el mejor Mundial de su vida

Enrique Gómez

Tal vez no lo parezca, pero que los tres anfitriones del Mundial 2026 estén en octavos de final es inesperado. Canadá, Estados Unidos y México jugarán un quinto partido.

¿Avanzarán? En diferentes medidas, los tres equipos ya han hecho más de lo que muchos pensaban, así que cualquier cosa podría suceder en un torneo donde hasta los equipos más hegemónicos han sufrido.

Y es que, por cómo se veían las tres selecciones del subcontinente en las temporadas previas al Mundial, es impresionante lo bien que lo han hecho en el torneo que organizan. Por ejemplo, Estados Unidos ha deslumbrado con su juego, Canadá con su ofensiva y México con su eficacia y una defensa impecable.

México, única selección que ya venció a 4 continentes en el Mundial

Los tres anfitriones están haciendo historia en el Mundial y están listos para disputar los octavos de final.

Canadá:

· Empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina

· Ganó 6-0 a Catar

· Perdió 2-1 con Suiza

· Ganó 1-0 a Sudáfrica (16vos de final)

· 9 goles a favor y 3 en contra

Estados Unidos:

· Ganó 4-1 a Paraguay

· Ganó 2-0 a Australia

· Perdió 3-2 con Turquía

· Ganó 2-0 a Bosnia y Herzegovina (16vos de final)

· 10 goles a favor y 4 en contra

México:

· Ganó 2-0 a Sudáfrica

· Ganó 1-0 a Corea del Sur

· Ganó 3-0 a Chequia

· Ganó 2-0 a Ecuador (16vos de final)

· 8 goles a favor y 0 en contra

Estados Unidos con antojo de historia; ¡ya está en octavos de final! Las Barras y las Estrellas avanzan un escalón más en 'su Mundial'

Para la ronda de octavos, el equipo de la ‘hoja de maple’ enfrentará a Marruecos, el conjunto ‘barras y estrellas’ se medirá a Bélgica, mientras que el Tri recibirá a Inglaterra. El anfitrión que parece tener más posibilidades es Estados Unidos, pero solo por los apagones que ha tenido su rival durante el torneo.

Canadá, Estados Unidos y México están encaminados a dar el mejor Mundial de su historia y si alguno llega a superar la siguiente instancia, oficialmente habrá firmado la mejor Copa del Mundo de toda su existencia.