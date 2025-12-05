Hubo algo del sorteo del Mundial que molestó a Javier Aguirre

Redacción FOX Deportes

Si piensan que México tuvo suerte en quedar alineado contra Sudáfrica, Corea del Sur y quizá la llave de repechaje europeo menos impresionante, tal vez tengan razón, pero Javier Aguirre no quedó nada contento con la idea de no conocer a su rival sino hasta marzo, unas semanas antes del Mundial.

El ‘Vasco’ analizó la configuración del Grupo A después de lo que fue el sorteo en Washington D. C., donde enfrentará a un equipo africano, a un asiático y a un europeo que se definirá una vez que concluye el repechaje de UEFA el 31 de marzo, dos meses y medio antes del certamen.

“Me gustaría haber sabido cuáles eran los tres rivales para trabajar en ellos y buscar rivales de esas características, pero así es esto, es parejo pata todos”, comentó el entrenador mexicano tras el sorteo que puso en el Grupo A al ganador del Repechaje D de la UEFA, donde competirán República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte, o sea, selecciones con modelos de juego muy distinto.

“Suponía que algún europeo nos podía caer. De momento estamos con la incertidumbre. Esta claro que repetiremos la inauguración del 2010. A Corea lo enfrentamos hace poco; son equipos muy distintos, pero veremos que equipo europeo nos toca”, agregó el técnico, quien nuevamente estará a cargo de preparar al equipo de cara al duelo inaugural ante el equipo africano, tal como sucedió en 2010.

Aguirre también destacó la importancia de finalizar esta ronda en el primer lugar de su sector, pues de esta manera se asegurará jugar la ronda de 16vos de final en el Estadio Azteca contra un tercer lugar de grupo.

“El liderato de grupo es muy importante para no salir de casa, porque en 1970 y en 1986 salimos y nos costó más”, sentenció el entrenador de cara a lo que será su tercer Mundial como director técnico.

¿Podrá Aguirre configurar un equipo protagonista pese a todas las dudas sembradas en estos últimos años?