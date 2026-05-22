Hey Jude y también Kane: Inglaterra revela su convocatoria mundialista

Redacción FOX Deportes

Inglaterra armó su propia boy band rumbo al Mundial. Los ‘Tres Leones’ presentaron su convocatoria con un video lleno de guiños a los Beatles y mucha vibra británica.

Thomas Tuchel eligió a los 26 futbolistas que buscarán la segunda Copa del Mundo en la historia inglesa, y la primera desde 1966.

Harry Kane lidera una lista que dejó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Harry Maguire, Cole Palmer y Phil Foden.

Inglaterra con paso perfecto y sin recibir gol apunta al Mundial 2026

Del otro lado, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Ivan Toney y Nico O’Reilly sí lograron meterse en la convocatoria, junto a nombres habituales como Jude Bellingham, Jordan Pickford y John Stones.

Inglaterra quedó ubicada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut será el próximo 17 de junio en Dallas ante la selección croata.