Redacción FOX Deportes
Hey Jude y también Kane: Inglaterra revela su convocatoria mundialista
Con guiños a los Beatles, Thomas Tuchel presentó su lista.
Inglaterra armó su propia boy band rumbo al Mundial. Los ‘Tres Leones’ presentaron su convocatoria con un video lleno de guiños a los Beatles y mucha vibra británica.
Thomas Tuchel eligió a los 26 futbolistas que buscarán la segunda Copa del Mundo en la historia inglesa, y la primera desde 1966.
Harry Kane lidera una lista que dejó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Harry Maguire, Cole Palmer y Phil Foden.
Del otro lado, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Ivan Toney y Nico O’Reilly sí lograron meterse en la convocatoria, junto a nombres habituales como Jude Bellingham, Jordan Pickford y John Stones.
Inglaterra quedó ubicada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut será el próximo 17 de junio en Dallas ante la selección croata.
Come Together. pic.twitter.com/BAsCH4YCjx— England (@England) May 22, 2026
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