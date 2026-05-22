Publicación: viernes 22 de mayo de 2026

Redacción FOX Deportes

Hey Jude y también Kane: Inglaterra revela su convocatoria mundialista

Con guiños a los Beatles, Thomas Tuchel presentó su lista.

Inglaterra armó su propia boy band rumbo al Mundial. Los ‘Tres Leones’ presentaron su convocatoria con un video lleno de guiños a los Beatles y mucha vibra británica.

Thomas Tuchel eligió a los 26 futbolistas que buscarán la segunda Copa del Mundo en la historia inglesa, y la primera desde 1966.

Harry Kane lidera una lista que dejó varias sorpresas, entre ellas las ausencias de Harry Maguire, Cole Palmer y Phil Foden.

Inglaterra con paso perfecto y sin recibir gol apunta al Mundial 2026

Albania 0-2 Inglaterra
Harry Kane terminó con la resistencia albanesa a los 74 minutos
Inglaterra terminó la eliminatoria UEFA con ocho victorias en ocho partidos
Kane suma cinco goles en cinco partidos con su selección en 2025
El delantero inglés es el futbolista con más goles desde 2019 en la fase de clasificación con 40 dianas
Albania 0-2 Inglaterra
El capitán anotó el 2-0 a los 82 minutos
Inglaterra terminó la eliminatoria UEFA con ocho victorias en ocho partidos
Albania 0-2 Inglaterra

Del otro lado, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Ivan Toney y Nico O’Reilly sí lograron meterse en la convocatoria, junto a nombres habituales como Jude Bellingham, Jordan Pickford y John Stones.

Inglaterra quedó ubicada en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Su debut será el próximo 17 de junio en Dallas ante la selección croata.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS