Publicación: miércoles 27 de mayo de 2026

EFE

Guadalajara desplegará más de 18 mil elementos de seguridad para el Mundial

La ciudad planea un amplio operativo para garantizar la seguridad durante el torneo.

Unos 18,000 miembros estatales y federales así como robots resguardarán a las selecciones, afición, turistas y directivos que asistirán a los cuatro partidos mundialistas en la sede de Guadalajara.

"La tecnología que se usará para resguardar la ciudad incluye robots humanoides y perros capaces de intervenir en potenciales amenazas de explosivos; además utilizaremos radares y pistolas anti drones", dijo este miércoles a EFE, Juan Pablo Hernández, Secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

Añadió que unas 500 unidades, entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, además de cuatro helicópteros, serán parte del operativo.

Estas son las selecciones que harán campamento en México en el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado de manera oficial que 7 selecciones se concentrarán en México durante el Mundial
Corea del Sur. Se concentrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Colombia. Tendrá su concentración en la ciudad de Guadalajara, Jalisco
Uruguay. El equipo celeste tendrá su concentración en Cancún, Quintana Roo.
Sudáfrica. Se concentrará en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo
Túnez. Se concentrará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León
Selección Mexicana. Su campamento de concentración estará en la Ciudad de México
Irán. Cambió su concentración de los Estados Unidos a la ciudad de Tijuana, Baja California.

La policía estatal desplegará tres patrullas Cybertruck con posibilidad de convertirse en centros de comando móviles en cualquier lugar del estado.

"Desde ahí podremos hacer transmisión de datos, de voz y visualizar cámaras urbanas. También tenemos varias plataformas de consulta interconectadas con otros países en las que pudiéramos darnos cuenta de alguna alerta roja por la Interpol".

El secretario dio a conocer que el Escuadrón de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos recibió capacitación por la Policía Nacional de España para neutralizar posibles amenazas.

Pelé fue inmortalizado en 'su casa', Guadalajara

Una escultura de casi 10 metros en honoa Pelé, fue develada en el Estadio Jalisco
La estatua tiene el nombre de 'La Canarinha', como se le conoce a la Selección de Brasil
La escultura es obra del artista mexicano Alejandro Velasco

Trabajadores de las policías municipales y estatal recibieron cursos de explosivos, control de multitudes, tiro e intervenciones de alto impacto por parte de las Policías Nacionales de Colombia, Francia, Argentina y del FBI.

El contingente que resguardará la ciudad y los sitios turísticos del estado de Jalisco estará formado por 10,000 policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, además de personal de Protección Civil, bomberos y servicios médicos.

Unos 8,000 miembros de seguridad privada vigilarán una milla (1.6 kilómetros) alrededor del Estadio Guadalajara y otros resguardarán a las selecciones, sus campamentos base y las 1.8 millas (3 km) entre el estadio, el FIFA Fan Fest, los hoteles y zonas turísticas.

Guillermo Ochoa, a tope; va que 'vuela' a su sexta Copa del Mundo

Cotinúa el trabajo de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
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En febrero pasado, Jalisco fue el epicentro de una ola de violencia por la detención del narcotraficante Nemesio Oceguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que causó cancelaciones de eventos masivos como la Copa Mundial de Clavados 2026.

Candelario Hernández, comisario en jefe de la policía de Zapopan dio a conocer que habrá un juzgado itinerante en el Estadio Guadalajara, un Ministerio Público y personal de fiscalía de Jalisco para atender posibles casos de vandalismo.

"Tenemos un juzgado en las inmediaciones del Estadio para la pronta puesta a disposición de personas que incurran en alguna actitud impropia o delito".

Guadalajara será sede de cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial, entre ellos el México-Corea, el 18 de junio; y el Uruguay-España, el 26.

Confirmados los 10 partidos de la fase de grupos que se jugarán en México

México vs Sudáfrica → Estadio Ciudad de México, 11 de junio
Corea del Sur vs Chequia → Estadio Guadalajara, 11 de junio
Suecia vs Túnez → Estadio Monterrey, 14 de junio
Uzbekistán vs Colombia → Estadio Ciudad de México, 17 de junio
México vs Corea del Sur → Estadio Guadalajara, 20 de junio
Túnez vs Japón → Estadio Monterrey, 24 de junio
Colombia vs R. D. Congo → Estadio Guadalajara, 23 de junio
Sudáfrica vs Corea del Sur → Estadio Monterrey, 24 de junio
Chequia vs México → Estadio Ciudad de México, 24 de junio
Uruguay vs España → Estadio Guadalajara, 26 de junio
Para la siguiente ronda, Monterrey recibirá un partido de eliminación directa y la CDMX, dos.

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