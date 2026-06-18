Gilberto Mora y un sueño cumplido; va por otro ante Corea

Héctor Cantú

Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial tiene los pies sobre la tierra luego d ehaber debutado en el Mundial 2026 en el duelo inicial donde México derrotó a Sudáfrica.

A unas horas de enfrentar el segundo partido de la Copa del Mundo, el futbolista habla de haber cumplido dos sueños y de un tercero que quiere lograr, de preferencia, ante Corea del Sur.

El haber visto minutos ante Sudáfrica, permitió que Mora jugara un Mundial, un objetivo que todos los jugadores se plantean en los inicios de su carrera profesional y que el mexicano ha conseguido a sus 18 años.

“Nunca me había tocado jugar en el Estadio Azteca, y, la verdad, siempre siempre había querido hacerlo, y por fin se me cumplió ese sueño que tenía. Ahora tenemos la mentalidad de poder ganar, de hacer nuestro futbol y demostrar que estamos para grandes cosas”, detalló el juvenil mexicano.

El segundo, haber jugado en el Estadio Azteca. La pelota ha querido que Mora, quien recientemente firmó su renovación con Xolos de Tijuana, lo hiciera en la que es su primera copa del mundo.

Finalmente, un objetivo más que tiene planteado el futbolista mexicano, es el poder marcar gol en una Copa del Mundo, y las posibilidades se abren en el segundo duelo donde México se medirá a Corea del Sur.

México y Corea del Sur se pelearán el liderato del grupo A en este partido y la clasificación adelantada a la primera ronda eliminatoria en este nuevo formato.