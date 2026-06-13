FIFA obliga a Egipto a quietar las estrellas de su camiseta

Héctor Cantú

La FIFA ha tomado una decisión tajante con Egipto y le ha obligado a cambiar el escudo con el que debutará en el Mundial 2026.

El organismo ha obligado al equipo de los Faraones a realizar dos cambios en la camiseta roja con la que debutará en la Copa del Mundo.

El primero de ellos, modificar el color de los números en sus camisetas. Ahora, en lugar de ser dorados tendrán que ser blancos para el duelo ante Bélgica.

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La segunda modificación obligada por la FIFA es borrar las estrellas de su escudo, las 7 que conmemoran los títulos continentales que han logrado los egipcios en su historia.

El reglamento de la FIFA solo permite que selecciones que han ganado una Copa del Mundo, puedan colocar estrellas en su escudo.

Agentes de prensa del equipo egipcio confirmaron que estas determinaciones fueron avisadas con antelación y que n habrá contratiempos en su primer partido de la Copa del Mundo.

Esta será la cuarta ocasión que Egipto sea parte de un Mundial. La última ocasión que participó en él fue en Rusia 2018, donde perdió todos sus partidos de la fase de grupos.