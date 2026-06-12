¿Egipto podrá hacerle frente a Bélgica en el Grupo G?

Hiram Marín

El Grupo G está listo para entrar en acción. Bélgica aparece como la selección llamada a marcar el ritmo. Los europeos cuentan con una plantilla repleta de experiencia internacional y con jugadores acostumbrados a competir en los escenarios más exigentes.

Egipto llega impulsado por la presencia de Mohamed Salah, el futbolista más importante en la historia de su país. Los africanos buscan trasladar al plano internacional el crecimiento que han mostrado en años recientes y sueñan con dar un golpe de autoridad ante rivales de mayor tradición.

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Irán representa probablemente el obstáculo más incómodo del grupo. Los del medio oriente acumulan varias participaciones consecutivas en la máxima cita de selecciones y suelen destacar por su orden táctico, intensidad física y capacidad para mantener encuentros cerrados.

Nueva Zelanda completa el sector como el conjunto más débil. La escuadra oceánica intentará aprovechar cualquier descuido para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación.