Bélgica no pudo con su generación dorada, ¿qué sigue ahora?

Hiram Marín

Durante varios años, Bélgica llegó a ser considerada una de las selecciones más talentosas del mundo gracias a futbolistas como Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard y Thibaut Courtois, entre otros.

Entre 2015 y 2022 ocupó en varias ocasiones el primer lugar del ranking FIFA, con lo que alimentaron las expectativas de conquistar un gran torneo.

Sin embargo, la generación más brillante de los 'Diablos Rojos' terminó sin títulos internacionales. Los mejores resultados llegaron en Rusia 2018, cuando Bélgica alcanzó las semifinales y posteriormente obtuvo el tercer lugar tras vencer 2-0 a Inglaterra.

También llegó a cuartos de final en Brasil 2014 y fue eliminada en la misma instancia en las Eurocopas de 2016 y 2020. En Catar 2022 quedó fuera en fase de grupos, mientras que en la Eurocopa 2024 cayó en octavos de final ante Francia.

El proceso de renovación ya está en marcha, aunque todavía permanecen referentes importantes. Kevin De Bruyne, de 34 años, sigue siendo el líder futbolístico del equipo, mientras que Romelu Lukaku, máximo goleador histórico de Bélgica y Thibaut Courtois, uno de los porteros más prestigiosos del futbol europeo aún tienen mucho para dar.

Los 'Diablos Rojos' enfrentan una nueva cita con su historia Copyright: FOX

Entre los jugadores llamados a encabezar la nueva etapa destacan Jérémy Doku, de 24 años, Amadou Onana, de 24, y Zeno Debast, de 22. Todos ellos ya acumulan experiencia en competencias internacionales y representan el relevo generacional que busca consolidarse en el Mundial de 2026.

Las expectativas son distintas a las de la década pasada. Bélgica ya no carga con la obligación de ganar un gran torneo, pero conserva una base competitiva y suficiente talento para pelear por puestos importantes. Ellos dirán en la cancha si cuentan con lo necesario